«Мешков Брест» уступил «Фленсбургу» в матче гандбольной Лиги чемпионов

Встречу с одним из лидеров предварительной группы А брестчане начали не очень удачно, но к перерыву сумели вырваться вперед — 15:14. Во второй половине соперники поочередно лидировали, однако в концовке гости были успешнее и победили с перевесом в два мяча. Самыми результативными в составе мешковцев стали Марко Панич, Никита Вайлупов и Владимир Враньеш, забросившие по пять мячей. В первом круге турнира встреча этих соперников на арене немецкого клуба завершилась вничью — 29:29. Также сегодня в этой группе гандболисты португальского «Порту» сыграют у себя дома с северомакедонским «Вардаром» из Скопье. Положение команд в группе А сейчас таково: «Фленсбург» — 15 очков (9 матчей), «Кельце» (Польша) — 13 (8) «Мешков Брест» — 9 (10), «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 6 (6), «Порту» (Португалия) — 6 (8), «Пик» (Сегед, Венгрия) — 4 (6), «Эльверум» (Норвегия) — 4 (8), «Вардар» (Скопье, Северная Македония) — 3 (5).