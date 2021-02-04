Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз
31
Хоккей. НХЛ
3-й период
Сент-Луис Блюз
Аризона Койотс
03
Хоккей. НХЛ
3-й период
Чикаго Блэкхокс
Каролина Харрикейнз
44
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Даллас Старз
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Ванкувер Кэнакс
73
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Нэшвилл Предаторз
56
Футбол. Зарубежный
4.02
Тоттенхэм Хотспур
Челси
01
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Барыс
Хоккей. КХЛ
4.02
СКА
Локомотив
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Амур
Хоккей. КХЛ
4.02
Салават Юлаев
Динамо Р
Б
54
Все события
Фоторепортажи
15Итоги зимнего трансферного окна в Европе
11Логинов выиграл индивидуальную гонку в Антхольце
4 февраля, источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» уступил «Фленсбургу» в матче гандбольной Лиги чемпионов

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба «Мешков Брест» проиграли немецкому «Фленсбургу» со счетом 26:28 в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: meshkovbrest.by

Встречу с одним из лидеров предварительной группы А брестчане начали не очень удачно, но к перерыву сумели вырваться вперед — 15:14. Во второй половине соперники поочередно лидировали, однако в концовке гости были успешнее и победили с перевесом в два мяча. Самыми результативными в составе мешковцев стали Марко Панич, Никита Вайлупов и Владимир Враньеш, забросившие по пять мячей. В первом круге турнира встреча этих соперников на арене немецкого клуба завершилась вничью — 29:29. Также сегодня в этой группе гандболисты португальского «Порту» сыграют у себя дома с северомакедонским «Вардаром» из Скопье. Положение команд в группе А сейчас таково: «Фленсбург» — 15 очков (9 матчей), «Кельце» (Польша) — 13 (8) «Мешков Брест» — 9 (10), «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 6 (6), «Порту» (Португалия) — 6 (8), «Пик» (Сегед, Венгрия) — 4 (6), «Эльверум» (Норвегия) — 4 (8), «Вардар» (Скопье, Северная Македония) — 3 (5).

В группе В сегодня состоятся три поединка. Лидер турнира испанская «Барселона» сыграет на выезде с еще одним фаворитом венгерским «Веспремом», французский «Нант» примет гостей из словенского «Целе», а немецкий «Киль» на своей площадке встретится с украинским «Мотором» из Запорожья. В составе чемпиона Украины выступают белорусские гандболисты Иван Мороз, Максим Бабичев, Борис Пуховский и Вячеслав Бохан. Положение в группе В чемпионской Лиги: «Барселона» (Испания) — 16 (8), «Веспрем» (Венгрия) — 13 (8), «Мотор» (Запорожье, Украина) — 12 (9), «Ольборг» (Дания) — 10 (9), «Киль» (Германия) — 7 (8), «Нант» (Франция) — 4 (7), «Целе» (Словения) — 2 (8), «Загреб» (Хорватия) — 0 (7).

После завершения группового этапа по две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал. Клубы, которые займут 3−6-е места, проведут матчи 1/8 финала.

 Гороскоп на май 2020
Британец нашел в поле золотую корону 15 века
Главный шанс для Устюгова: Большунов и Клебо взяли паузу
Сильнейшие российские фигуристы выступят на Кубке Первого канала
«Челси» нанес «Тоттенхэму» третье поражение подряд в АПЛ
Могучий голландец: сумеет ли Волков побить Оверима
Игрока «Порту» увезли на скорой после столкновения с Крицюком
5 топовых видов спорта, которые выделят вас из толпы
Чемпион мира и Европы по биатлону завершил карьеру
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь