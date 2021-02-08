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15:52 (мск), источник: Sport24

Алексеев возглавил женскую сборную России по гандболу, Трефилов — тренер-консультант

Новым главным тренером женской сборной России по гандболу стал Алексей Алексеев, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России (ФГР).

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Источник: Sport24

Алексеев работал ассистентом бывшего главного тренера сборной России Амброса Мартина, под руководством которого национальная команда неудачно выступила на чемпионате Европы — 2020. На европейском первенстве Алексеев выполнял обязанности главного тренера в победном матче за пятое место против команды Нидерландов.

В новый тренерский штаб сборной России также вышли тренеры Ольга Акопян и Томаш, тренером-консультантом стал прославленный специалист Евгений Трефилов, под руководством которая женская национальная команда выиграла Олимпийские игры и четыре раза побеждала на чемпионатах мира.

22 февраля сборная России в Ростове-на-Дону начнет подготовку к квалификационному турниру Олимпийских игр, который состоится 19—21 марта в венгерском городе Дьор. Соперниками российских гандболисток в борьбе за две путевки на Олимпиаду станут сборные Венгрии, Сербии и Китая.

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