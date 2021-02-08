Алексеев возглавил женскую сборную России по гандболу, Трефилов — тренер-консультант
Новым главным тренером женской сборной России по гандболу стал Алексей Алексеев, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России (ФГР).
Новым главным тренером женской сборной России по гандболу стал Алексей Алексеев, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России (ФГР).
Алексеев работал ассистентом бывшего главного тренера сборной России Амброса Мартина, под руководством которого национальная команда неудачно выступила на чемпионате Европы — 2020. На европейском первенстве Алексеев выполнял обязанности главного тренера в победном матче за пятое место против команды Нидерландов.
В новый тренерский штаб сборной России также вышли тренеры Ольга Акопян и Томаш,
22 февраля сборная России в