«Мешков Брест» победил «Кельце» в гандбольной Лиге чемпионов

Играя на своей арене с одним из фаворитов предварительной группы А польским «Кельце», чемпионы Беларуси выиграли первый тайм с перевесом в четыре мяча — 15:11. После перерыва хозяева продолжали доминировать и в итоге победили с преимуществом в пять мячей — 35:30. В матче первого круга на арене польского клуба брестчане потерпели поражение со счетом 27:34.