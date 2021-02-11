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11 февраля, источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» победил «Кельце» в гандбольной Лиге чемпионов

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба «Мешков Брест» прервали трехматчевую серию поражений в групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Играя на своей арене с одним из фаворитов предварительной группы А польским «Кельце», чемпионы Беларуси выиграли первый тайм с перевесом в четыре мяча — 15:11. После перерыва хозяева продолжали доминировать и в итоге победили с преимуществом в пять мячей — 35:30. В матче первого круга на арене польского клуба брестчане потерпели поражение со счетом 27:34.

Также сегодня в венгерском Сегеде местный «Пик» переиграл португальский «Порту» с результатом 35:31.

Положение команд сейчас таково: «Фленсбург» (Германия) — 15 очков (9 матчей), «Кельце» (Польша) — 15 (10) «Мешков Брест» — 11 (11), «Порту» — 8 (11), «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 8 (7), «Пик» (Сегед, Венгрия) — 6 (8), «Эльверум» (Норвегия) — 4 (8), «Вардар» (Скопье, Северная Македония) — 3 (6).

Лидер предварительной группы В испанская «Барселона» сегодня сыграет в гостях у аутсайдера хорватского «Загреба». Словенский «Целе примет у себя дома венгерский «Веспрем». Положение команд: «Барселона» (Испания) — 20 (10), «Веспрем» (Венгрия) — 13 (10), «Мотор» (Запорожье, Украина) — 12 (10), «Ольборг» (Дания) — 10 (10), «Киль» (Германия) — 9 (9), «Нант» (Франция) — 6 (9), «Целе» — 6 (10), «Загреб» (Хорватия) — 0 (8).

После завершения группового этапа по две лучших команды сразу выйдут в четвертьфинал. Клубы, которые займут 3−6-е места, проведут матчи 1/8 финала.

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