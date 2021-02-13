«Ростов-Дон» вышел в четвертьфинал женской гандбольной Лиги чемпионов

Также в Лиге чемпионов выступает российский ЦСКА, который уже обеспечил себе участие в четвертьфинале. В заключительном матче московский клуб уступил венгерскому «Дьёру» со счетом 24:31 и занял второе место в группе B с 23 очками в активе. Венгерская команда стала первой, набрав 24 очка. В четвертьфинал выходят по две лучшие команды из двух групп, еще восемь клубов сыграют дополнительный раунд плей-офф за выход в четвертьфинал.