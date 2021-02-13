«Ростов-Дон» вышел в четвертьфинал женской гандбольной Лиги чемпионов
Российский клуб занял первое место в группе.
Российский клуб занял первое место в группе.
ТАСС, 13 февраля. Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» обыграл венгерский «Ференцварош» в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 26:24.
«Ростов-Дон» занял первое место в турнирной таблице группы А, набрав в 14 матчах 21 очко.
Также в Лиге чемпионов выступает российский ЦСКА, который уже обеспечил себе участие в четвертьфинале. В заключительном матче московский клуб уступил венгерскому «Дьёру» со счетом 24:31 и занял второе место в группе B с 23 очками в активе. Венгерская команда стала первой, набрав 24 очка. В четвертьфинал выходят по две лучшие команды из двух групп, еще восемь клубов сыграют дополнительный раунд
Раунд