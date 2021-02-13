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13 февраля, источник: Sport24

Гандболистки ЦСКА проиграли «Дьеру» в последнем туре Лиги чемпионов и заняли 2-е место в группе

Гандболистки московского ЦСКА потерпели выездное поражение от венгерского «Дьера» в матче заключительного 14-го тура Лиги чемпионов.

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Источник: Sport24

Встреча завершилась со счетом 31:24 в пользу хозяек площадки.

«Дьер» набрал 24 очка и выиграл группу В. ЦСКА занял 2-е место. Обе команды сыграют в четвертьфинале.

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