Гандболистки ЦСКА проиграли «Дьеру» в последнем туре Лиги чемпионов и заняли 2-е место в группе
Гандболистки московского ЦСКА потерпели выездное поражение от венгерского «Дьера» в матче заключительного 14-го тура Лиги чемпионов.
Гандболистки московского ЦСКА потерпели выездное поражение от венгерского «Дьера» в матче заключительного 14-го тура Лиги чемпионов.
Встреча завершилась со счетом 31:24 в пользу хозяек площадки.
«Дьер» набрал 24 очка и выиграл группу В. ЦСКА занял 2-е место. Обе команды сыграют в четвертьфинале.