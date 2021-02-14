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20:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Успех без бонуса: «Ростов-Дон» и ЦСКА завершили группой турнир ЛЧ

Оба российских клуба вышли в плей-офф Лиги чемпионов с верхних мест своих групп.

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В последнем туре группового этапа DELO EHF Champions League «Ростов-Дон» уверенно подтвердил свое лидерство, обыграв дома венгерский «Ференцварош». А вот ЦСКА на выезде уступил и матч, и первое место другим венграм — великому и ужасному «Дьеру», пятикратно лучшему клубу Европы. Сравнить выступление «Ростов-Дона» и ЦСКА в разных группах сложно. Ростовчанки заняли первое место, но набрали меньше очков, чем москвички. Донские красавицы одно из трех своих поражений получили на бумаге — правда, как и одно поражение. У армейского клуба с этой точки зрения все четко — 14 полноценных настоящих матчей.

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Недокомплект матчей

Технические победы и поражения появились в календаре турнира всего за пять дней до конца группового раунда. В этот момент чиновники Европейской федерации гандбола окончательно поняли, что перенесенные из-за ковида, но до сих пор не сыгранные матчи уже никак не получится провести. Хотя в начале сезона позиция ЕГФ была однозначной: все должно решаться исключительно на площадке. Но обстоятельства оказались сильнее стремления к спортивному принципу. Причем главной проблемой стали не случаи заражения в командах, а строгие карантинные правила в некоторых странах. Так, «Вайперс Кристиансанд» долго не принимал соперников и сам не выезжал за рубеж, от всех пересекающих границу Норвегии требовали обязательной двухнедельной изоляции.

В итоге было принято решение расписать подвисшие матчи: «виноватые» в переносе получили технические поражения. В «ростовской» группе таких игр оказалось шесть, в «армейской» — всего три, да и те с участием исключительно аутсайдеров. В общем, влияние этих офисных результатов оказалось не слишком значительным.

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Лишний барьер

А вот вторая часть экстренных мер ЕГФ ударила по обоим российским клубам. Организаторы Лиги чемпионов, признав, что «технари» — это компромисс, объявили, что в плей-офф попадут все 16 участников турнира. А изначально планировалось, что четыре команды вылетят, а четыре — занявшие первые два места в своих группах — напрямую попадут в четвертьфинал. Эту льготу честно заработали и «Ростов-Дон», и ЦСКА. Но теперь им придется сыграть по два матча в 1/8 финала. Для ростовчанок это не выглядит серьезной проблемой — в соперники им досталась хорватская «Подравка», одержавшая в 13 матчах лишь одну победу и получившая еще технические два очка. А вот москвичкам придется серьезно напрячься. Им предстоит бороться за попадание в топ-8 со словенским «Кримом». Он набрал всего семь очков, но три из них отобрал у… «Ростов-Дона».

Первые матчи 1/8 финала российские клубы проведут в гостях 6 или 7 марта, ответные — дома 13 или 14 марта. В следующей стадии «Ростов-Дон» может выйти на победителя пары «Вайперс» — «Оденсе», а ЦСКА — на кого-то из дуэта «Бухарест» — «Вылча». Четвертьфинал запланирован на первые и вторые выходные апреля. А «Финал четырех» женской Лиги чемпионов должен пройти 29—30 мая.

Максим Русин

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