Успех без бонуса: «Ростов-Дон» и ЦСКА завершили группой турнир ЛЧ
Оба российских клуба вышли в
Оба российских клуба вышли в
В последнем туре группового этапа DELO EHF Champions League «Ростов-Дон» уверенно подтвердил свое лидерство, обыграв дома венгерский «Ференцварош». А вот ЦСКА на выезде уступил и матч, и первое место другим венграм — великому и ужасному «Дьеру», пятикратно лучшему клубу Европы. Сравнить выступление «Ростов-Дона» и ЦСКА в разных группах сложно. Ростовчанки заняли первое место, но набрали меньше очков, чем москвички. Донские красавицы одно из трех своих поражений получили на бумаге — правда, как и одно поражение. У армейского клуба с этой точки зрения все четко — 14 полноценных настоящих матчей.
Технические победы и поражения появились в календаре турнира всего за пять дней до конца группового раунда. В этот момент чиновники Европейской федерации гандбола окончательно поняли, что перенесенные
В итоге было принято решение расписать подвисшие матчи: «виноватые» в переносе получили технические поражения. В «ростовской» группе таких игр оказалось шесть, в «армейской» — всего три, да и те с участием исключительно аутсайдеров. В общем, влияние этих офисных результатов оказалось не слишком значительным.
А вот вторая часть экстренных мер ЕГФ ударила по обоим российским клубам. Организаторы Лиги чемпионов, признав, что «технари» — это компромисс, объявили, что в
Первые матчи 1/8 финала российские клубы проведут в гостях 6 или 7 марта, ответные — дома 13 или 14 марта. В следующей стадии «Ростов-Дон» может выйти на победителя пары «Вайперс» — «Оденсе», а ЦСКА — на
Максим Русин