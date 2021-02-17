«Мешков Брест» проиграл гандболистам «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов

В своем 12-м поединке предварительной группы А чемпионы Беларуси проиграли в столице Франции гандболистам «Пари Сен-Жермен» со счетом 26:33. Самым результативным в составе брестчан стал Никита Вайлупов, забросивший 8 мячей. Следующий матч брестчане проведут 24 февраля у себя дома против португальского «Порту». Завтра в этой группе состоятся еще два поединка — венгерский «Пик» примет в Сегеде северомакедонский «Вардар» из Скопье, а польский «Кельце» с белорусами Артемом Корольаом и Владиславом Кулешом в составе сыграет на своей арене с норвежским «Эльверумом».