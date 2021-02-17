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17 февраля, источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» проиграл гандболистам «Пари Сен-Жермен» в Лиге чемпионов

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба «Мешков Брест» потерпели шестое поражение на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: meshkovbrest.by

В своем 12-м поединке предварительной группы А чемпионы Беларуси проиграли в столице Франции гандболистам «Пари Сен-Жермен» со счетом 26:33. Самым результативным в составе брестчан стал Никита Вайлупов, забросивший 8 мячей. Следующий матч брестчане проведут 24 февраля у себя дома против португальского «Порту». Завтра в этой группе состоятся еще два поединка — венгерский «Пик» примет в Сегеде северомакедонский «Вардар» из Скопье, а польский «Кельце» с белорусами Артемом Корольаом и Владиславом Кулешом в составе сыграет на своей арене с норвежским «Эльверумом».

Положение команд в группе А сейчас таково: «Фленсбург» (Германия) — 15 очков (9 матчей), «Кельце» (Польша) — 15 (10), «Мешков Брест» — 11 (12), «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 10 (8), «Порту» (Португалия) — 8 (11), «Пик» (Сегед, Венгрия) — 8 (9), «Эльверум» (Норвегия) — 4 (8), «Вардар» (Северная Македония) — 3 (7).

В предварительной группе В венгерский «Веспрем» обыграл у себя дома «Мотор» из Запорожья с результатом 34:30. Белорусские легионеры украинского чемпиона Вячеслав Бохан и Борис Пуховский забросили по 6 мячей. Позже лидер этой группы испанская «Барселона» сыграет на своей площадке с французским «Нантом».

Положение команд в группе В: «Барселона» (Испания) — 22 (11), «Веспрем» (Венгрия) — 17 (12), «Мотор» (Запорожье, Украина) — 12 (11), «Ольборг» (Дания) — 10 (10), «Киль» (Германия) — 9 (9), «Нант» (Франция) — 8 (10), «Целе» — 6 (11), «Загреб» (Хорватия) — 0 (10).

После завершения группового этапа по две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал. Клубы, которые займут 3−6-е места, проведут матчи 1/8 финала.

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