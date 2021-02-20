«Чеховские медведи» одержали четвертую победу в Лиге Европы
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. «Чеховские медведи» на выезде обыграли македонский «Металлург» в матче группового этапа гандбольной Лиги Европы.
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. «Чеховские медведи» на выезде обыграли македонский «Металлург» в матче группового этапа гандбольной Лиги Европы.
Встреча группы А, прошедшая в Скопье, завершилась со счетом 37:32.
«Чеховские медведи» одержали четвертую победу в групповой стадии при двух поражениях. В следующем матче российский клуб сыграет с французской «Тулузой».