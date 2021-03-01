Белорусские гандболисты начали подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы

Под руководством главного тренера белорусской дружины Юрия Шевцова сейчас в учебно-тренировочном сборе участвуют 20 гандболистов: вратари — Станислав Юрча (СКА, Минск), Матвей Кревчик («Кронон», Гродно), Константин Ковалев («БГУФК-СКА», Минск); полевые игроки — Владислав Кривенко, Андрей Пушкин, Николай Алехин, Дмитрий Хмельков, Матвей Удовеня, Кирилл Самойло, Артур Рудь, Игорь Белявский, Юлиан Гирик, Никита Чижик (все — СКА, Минск), Александр Лукашевич («Кронон», Гродно), Эдуард Ярош («Гомель»), Павел Дуда («Машека», Могилев), Дмитрий Датчук, Даниил Белый, Никита Кинль, Станислав Шабельников (все — «БГУФК-СКА», Минск).
Команда будет тренироваться в минском Доме гандбола, 8 марта в тренировочный лагерь национальной сборной прибудут белорусские гандболисты, выступающие в зарубежных клубах, а также игроки «Мешков Брест».
Свой третий матч в 6-й квалификационной группе белорусские гандболисты проведут 10 марта на своей площадке против команды Италии, а 13 марта сыграют в гостях у сборной Латвии. На старте отборочного турнира белорусы обменялись победами с норвежцами — в Минске выиграли с результатом 33:25, а в Беккестуа уступили с результатом 19:27. Положение команд в этой группе сейчас таково: Норвегия — 4 очка (3 матча), Беларусь — 2 (2), Италия — 2 (3), Латвия — 2 (2). Финальная стадия 15-го по счету мужского чемпионата Европы пройдет в начале 2022 года на аренах Венгрии и Словакии.