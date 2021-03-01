Белорусские гандболисты начали подготовку к отборочным матчам чемпионата Европы

Свой третий матч в 6-й квалификационной группе белорусские гандболисты проведут 10 марта на своей площадке против команды Италии, а 13 марта сыграют в гостях у сборной Латвии. На старте отборочного турнира белорусы обменялись победами с норвежцами — в Минске выиграли с результатом 33:25, а в Беккестуа уступили с результатом 19:27. Положение команд в этой группе сейчас таково: Норвегия — 4 очка (3 матча), Беларусь — 2 (2), Италия — 2 (3), Латвия — 2 (2). Финальная стадия 15-го по счету мужского чемпионата Европы пройдет в начале 2022 года на аренах Венгрии и Словакии.