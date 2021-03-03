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21:43 (мск), источник: ТАСС

«Ростов-Дон» в 11-й раз стал обладателем Кубка России по гандболу

ТАСС, 3 марта. Гандболистки «Ростов-Дона» обыграли тольяттинскую «Ладу» в финальном матче Кубка России. Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 25:16.

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Ростовская команда в 11-й раз стала победителем Кубка России (2007, 2008, 2012, 2013, 2015−2021). Также на счету «Ростов-Дона» шесть побед в чемпионате России и столько же — в суперкубке страны.

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«Лада» один раз становилась обладателем Кубка России (2006). Помимо этого, тольяттинский клуб шесть раз выигрывал чемпионат страны.

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В матче за третье место «Астраханочка» обыграла подмосковную «Звезду» (36:27) и в пятый раз завоевала бронзовые медали турнира. В 2016 году клуб стал серебряным призером.

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