«Ростов-Дон» в 11-й раз стал обладателем Кубка России по гандболу
ТАСС, 3 марта. Гандболистки «Ростов-Дона» обыграли тольяттинскую «Ладу» в финальном матче Кубка России. Встреча прошла в
ТАСС, 3 марта. Гандболистки «Ростов-Дона» обыграли тольяттинскую «Ладу» в финальном матче Кубка России. Встреча прошла в
Ростовская команда в 11-й раз стала победителем Кубка России (2007, 2008, 2012, 2013, 2015−2021). Также на счету «Ростов-Дона» шесть побед в чемпионате России и столько же — в суперкубке страны.
«Лада» один раз становилась обладателем Кубка России (2006). Помимо этого, тольяттинский клуб шесть раз выигрывал чемпионат страны.
В матче за третье место «Астраханочка» обыграла подмосковную «Звезду» (36:27) и в пятый раз завоевала бронзовые медали турнира. В 2016 году клуб стал серебряным призером.