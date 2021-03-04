Гандболисты клуба «Мешков Брест» победили «Вардар» в Лиге чемпионов

Сегодня чемпионы Беларуси в заключительном поединке предварительной группы А обыграли в Скопье северомакедонский «Вардар» со счетом 36:32 (20:12). Самым результативным в составе брестчан стал Никита Вайлупов, забросивший 12 мячей. Польский «Кельце» уступил на своей арене немецкому «Фленсбургу» — 28:31. Белорусский легионер польского клуба Владислав Кулеш забросил 5 мячей, Артем Королек три раза поразил ворота соперников. Позже норвежский «Эльверум» сыграет у себя дома с португальским «Порту».

Положение команд в группе А сейчас таково: «Фленсбург» (Германия) — 21 очко (14 матчей), «Пари Сен-Жермен» (Франция) — 19 (14), «Кельце» (Польша) — 19 (14), «Мешков Брест» — 15 (14), «Пик» (Сегед, Венгрия) — 12 (14), «Порту» (Португалия) — 10 (13), «Вардар» (Скопье, Северная Македония) — 9 (14), «Эльверум» (Норвегия) — 5 (13).

В предварительной группе В немецкий «Киль» победил на своей площадке аутсайдера хорватский «Загреб» со счетом 36:30. Хорватская команда потерпела поражения во всех 14 матчах.

Итоговое положение: «Барселона» (Испания) — 28 очков, «Веспрем» (Венгрия) — 20, «Киль» (Германия) — 16, «Ольборг» (Дания) — 14, «Мотор» (Запорожье, Украина) — 14, «Нант» (Франция) — 12, «Целе» (Словения) — 8, «Загреб» (Хорватия) — 0.