Гандболистки ЦСКА проиграли словенскому «Криму» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
ТАСС, 6 марта. Гандболистки московского ЦСКА на выезде уступили словенскому «Криму» со счетом 20:25 в первом матче 1/8 финала
ТАСС, 6 марта. Гандболистки московского ЦСКА на выезде уступили словенскому «Криму» со счетом 20:25 в первом матче 1/8 финала
Пары первого раунда
Четвертьфиналисты определятся по сумме двух встреч. Ответный матч пройдет в Москве 13 марта. В турнире также принимает участие российская команда «Ростов-Дон». Финал запланирован на 30 мая.