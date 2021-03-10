Белорусские гандболисты примут итальянцев в отборочном матче ЧЕ

В своем четвертом поединке 6-й квалификационной группы белорусские гандболисты примут на площадке минской «Чижовка-Арены» команду Италии (начало в 18.00, прямая трансляция на телеканале «Беларусь 5»).

На старте отборочного турнира белорусы обменялись победами с норвежцами — в Минске выиграли с результатом 33:25, а в Беккестуа уступили со счетом 19:27.

Итальянские гандболисты сначала потерпели крупное поражение у себя дома от норвежцев — 24:39, а затем разделили очки со сборной Латвии — 28:17 (дома) и 29:31 (в гостях). После встречи в Минске подопечные Юрия Шевцова в Валмиере 13 марта сыграют с латвийскими гандболистами.

Положение команд в этой группе сейчас таково: Норвегия — 4 очка (3 матча), Беларусь — 2 (2), Италия — 2 (3), Латвия — 2 (2).