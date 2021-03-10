Белорусы победили итальянцев в квалификации гандбольного чемпионата Европы

Сегодня в своем третьем поединке 6-й квалификационной группы белорусские гандболисты обыграли на площадке минской «Чижовка-Арены» команду Италии со счетом 37:32 (18:14). На протяжении почти всего первого тайма игра шла мяч в мяч, и только к перерыву белорусам удалось оторваться от соперников на четыре гола. К середине второй половины встречи итальянцам удалось догнать хозяев — 28:28, но затем белорусы вновь захватили инициативу и довели встречу до победы с разницей в пять мячей. Самым результативным в составе победителей стал Никита Вайлупов, забросивший 12 мячей.

На старте отборочного турнира белорусы обменялись победами с норвежцами — в Минске выиграли с результатом 33:25, а в Беккестуа уступили со счетом 19:27.

Итальянские гандболисты сначала потерпели крупное поражение у себя дома от норвежцев — 24:39, а затем разделили очки со сборной Латвии — 28:17 (дома) и 29:31 (в гостях). Свой следующий матч подопечные Юрия Шевцова проведут 13 марта в Валмиере против латвийских гандболистов.

Положение команд в этой группе сейчас таково: Норвегия — 4 очка (3 матча), Беларусь — 4 (3), Италия — 2 (4), Латвия — 2 (2).