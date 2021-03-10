Российские гандболисты победили Чехию в квалификации чемпионата Европы — 2022
Мужская сборная России по гандболу одержала победу над командой Чехии в отборочном турнире чемпионата Европы 2022 года.
Мужская сборная России по гандболу одержала победу над командой Чехии в отборочном турнире чемпионата Европы 2022 года.
Встреча, прошедшая 10 марта в Москве, завершилась со счетом 28:27 в пользу российских гандболистов.
Сборная России с 5 очками после 3 матчей возглавляет квалификационную группу 3. Следующий матч российская команда проведет против Чехии в Брно 14 марта.
Путевки на чемпионат Европы получат две сильнейшие сборные каждой группы и четыре лучшие команды из числа занявших третьи места.