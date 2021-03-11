Белорусские гандболистки начали подготовку к квалификации ЧМ
11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки национальной сборной начали подготовку к отборочному турниру чемпионата мира, который пройдет в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки национальной сборной начали подготовку к отборочному турниру чемпионата мира, который пройдет в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Тренерский штаб белорусской команды во главе с Томажем Чатером пригласил на сбор 21 гандболистку:
вратари — Юлия Кунцевич («Гомель»), Валентина Войтулевич, Юлия Грацкевич (обе — «БНТУ-БелАЗ»);.
полевые игроки — Наталья Котина, Татьяна Самсонова, Ирина Мокат, Кристина Ахраменко (все — «Гомель»), Анастасия Кулак, Дарья Вакулич, Яна Сотникова, Дарья Басевич (все — «БНТУ-БелАЗ»), Анна Рябченко, Янина Елисеева (обе «Городничанка», Гродно), Анастасия Сивуха, Ирина Шинкарук (обе — «Берестье», Брест), Анастасия Граховская, Алена Шинкевич (обе — «Витебчанка»), Виктория Шамановская («Лада», Тольятти, Россия), Диана Ильина, Наталья Василевская (обе — «Глория Бистрица», Румыния), Мария Коновал («Дунарея», Румыния).
В стартовом матче 5-й квалификационной группы на площадке минской «Чижовка-арены» белоруски 19 марта сыграют с командой Фарерских островов, а 21 марта встретятся со сборной Швейцарии. В стадию
Финальную часть 35-го женского чемпионата планеты с участием 32 команд планируется провести со 2 по 19 декабря 2021 года на аренах Испании.