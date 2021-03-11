Белорусские гандболистки начали подготовку к квалификации ЧМ

В стартовом матче 5-й квалификационной группы на площадке минской «Чижовка-арены» белоруски 19 марта сыграют с командой Фарерских островов, а 21 марта встретятся со сборной Швейцарии. В стадию плей-офф выйдут по две лучшие команды из пяти групп. Поединки за попадание в финальную стадию мирового первенства состоятся с 16 по 21 апреля.