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13 марта, источник: БЕЛТА

Белорусы выиграли у гандболистов Латвии в квалификации ЧЕ

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси сегодня одержали третью победу в отборочном турнире чемпионата Европы 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Белорусы очень уверенно провели встречу с командой Латвии в Валмиере. Только в самом начале игры гости позволили хозяевам выйти вперед, а затем полностью захватили инициативу и заслуженно победили с разницей в 12 мячей — 39:27 (20:15). Самым результативным в составе победителей стал Никита Вайлупов, забросивший 14 мячей.

На этой неделе подопечные Юрия Шевцова выиграли в Минске у итальянцев с результатом 37:32, а ранее обменялись победами с норвежцами: в Минске победили со счетом 33:25, а в Беккестуа проиграли — 19:27.

Гандболисты сборной Латвии до этого разделили очки с итальянцами — 17:28 (в гостях) и 31:29 (дома).

Положение команд в 6-й квалификационной группе: Беларусь — 6 очков (4 матча), Норвегия — 4 (3), Италия — 2 (4), Латвия — 2 (3).

Свой следующий матч белорусские гандболисты проведут 29 апреля в гостях у команды Италии, а 2 мая завершат турнир домашней встречей со сборной Латвии.

Путевки в финал континентального первенства завоюют по две лучшие команды из 8 групп, а также четыре сборные, которые финишируют вторыми.

Финальная стадия 15-го по счету мужского чемпионата Европы пройдет в начале 2022 года на аренах Венгрии и Словакии.

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