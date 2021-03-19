Белорусские гандболистки сыграют с Фарерами на старте квалификации чемпионата мира
19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси сегодня проведут стартовый матч отборочного турнира чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси сегодня проведут стартовый матч отборочного турнира чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первой игре 5-й квалификационной группы белоруски на площадке минской «Чижовка-Арены» сыграют с командой Фарерских островов, а 21 марта встретятся со сборной Швейцарии. В субботу, 20 марта будут соперничать швейцарские и фарерская дружины. Белорусская сборная впервые за долгие годы сыграет без своего наставника Томажа Чатера, который умер на прошлой неделе после продолжительной болезни. В Минске белорусская команда выступит под руководством Натальи Петраковой и Александра Сытько.
К этому турниру в составе белорусской команды готовилась 21 гандболистка:
вратари — Юлия Кунцевич («Гомель»), Валентина Войтулевич, Юлия Грацкевич (обе — «БНТУ-БелАЗ»); полевые игроки — Наталья Котина, Татьяна Самсонова, Ирина Мокат, Кристина Ахраменко (все — «Гомель»), Анастасия Кулак, Дарья Вакулич, Яна Сотникова, Дарья Басевич (все — «БНТУ-БелАЗ»), Анна Рябченко, Янина Елисеева (обе «Городничанка», Гродно), Анастасия Сивуха, Ирина Шинкарук (обе — «Берестье», Брест), Анастасия Граховская, Алена Шинкевич (обе — «Витебчанка»), Виктория Шамановская («Лада», Тольятти, Россия), Диана Ильина, Наталья Василевская (обе — «Глория Бистрица», Румыния), Мария Коновал («Дунарея», Румыния).
Составы остальных квалификационных групп:
1 — Словакия, Украина, Израиль, Люксембург;.
2 — Литва, Исландия, Северная Македония, Греция;.
4 — Австрия, Италия, Косово.
В 3-й группе игры проводиться не будут — сборная Финляндии снялась с соревнований, и команды Португалии и Турции автоматически получили пропуска в следующий раунд отборочного турнира.
В стадию
Финальную часть 35-го женского чемпионата планеты с участием 32 команд планируется провести с 2 по 19 декабря на аренах Испании.