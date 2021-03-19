Белорусские гандболистки сыграют с Фарерами на старте квалификации чемпионата мира

В первой игре 5-й квалификационной группы белоруски на площадке минской «Чижовка-Арены» сыграют с командой Фарерских островов, а 21 марта встретятся со сборной Швейцарии. В субботу, 20 марта будут соперничать швейцарские и фарерская дружины. Белорусская сборная впервые за долгие годы сыграет без своего наставника Томажа Чатера, который умер на прошлой неделе после продолжительной болезни. В Минске белорусская команда выступит под руководством Натальи Петраковой и Александра Сытько.

К этому турниру в составе белорусской команды готовилась 21 гандболистка:

вратари — Юлия Кунцевич («Гомель»), Валентина Войтулевич, Юлия Грацкевич (обе — «БНТУ-БелАЗ»); полевые игроки — Наталья Котина, Татьяна Самсонова, Ирина Мокат, Кристина Ахраменко (все — «Гомель»), Анастасия Кулак, Дарья Вакулич, Яна Сотникова, Дарья Басевич (все — «БНТУ-БелАЗ»), Анна Рябченко, Янина Елисеева (обе «Городничанка», Гродно), Анастасия Сивуха, Ирина Шинкарук (обе — «Берестье», Брест), Анастасия Граховская, Алена Шинкевич (обе — «Витебчанка»), Виктория Шамановская («Лада», Тольятти, Россия), Диана Ильина, Наталья Василевская (обе — «Глория Бистрица», Румыния), Мария Коновал («Дунарея», Румыния).

Составы остальных квалификационных групп:

1 — Словакия, Украина, Израиль, Люксембург;.

2 — Литва, Исландия, Северная Македония, Греция;.

4 — Австрия, Италия, Косово.

В 3-й группе игры проводиться не будут — сборная Финляндии снялась с соревнований, и команды Португалии и Турции автоматически получили пропуска в следующий раунд отборочного турнира.

В стадию плей-офф выходят по две лучшие команды из пяти групп. Поединки за попадание в финальную стадию мирового первенства состоятся с 16 по 21 апреля.