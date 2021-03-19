Гандболистки сборной Беларуси победили Фареры в квалификации ЧМ

В первой игре 5-й квалификационной группы белоруски на площадке минской «Чижовка-Арены» уверенно переиграли команду Фарерских островов со счетом 21:13 (15:7). В воскресенье, 21 марта, белоруски завершат турнир встречей со сборной Швейцарии, которая 20 марта будет соперничать с фарерской дружиной.

Составы остальных квалификационных групп:

1 — Словакия, Украина, Израиль, Люксембург;.

2 — Литва, Исландия, Северная Македония, Греция;.

4 — Австрия, Италия, Косово.

В 3-й группе игры проводиться не будут — сборная Финляндии снялась с соревнований, и команды Португалии и Турции автоматически получили пропуска в следующий раунд отборочного турнира.

В стадию плей-офф выходят по две лучшие команды из пяти групп. Поединки за попадание в финальную стадию мирового первенства состоятся с 16 по 21 апреля.