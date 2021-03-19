Гандболистки сборной Беларуси победили Фареры в квалификации ЧМ
19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси успешно стартовали в домашнем отборочном турнире чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси успешно стартовали в домашнем отборочном турнире чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первой игре 5-й квалификационной группы белоруски на площадке минской «Чижовка-Арены» уверенно переиграли команду Фарерских островов со счетом 21:13 (15:7). В воскресенье, 21 марта, белоруски завершат турнир встречей со сборной Швейцарии, которая 20 марта будет соперничать с фарерской дружиной.
Составы остальных квалификационных групп:
1 — Словакия, Украина, Израиль, Люксембург;.
2 — Литва, Исландия, Северная Македония, Греция;.
4 — Австрия, Италия, Косово.
В 3-й группе игры проводиться не будут — сборная Финляндии снялась с соревнований, и команды Португалии и Турции автоматически получили пропуска в следующий раунд отборочного турнира.
В стадию
Финальную часть 35-го женского чемпионата планеты с участием 32 команд планируется провести с 2 по 19 декабря на аренах Испании.