Российские гандболистки обыграли команду Сербии в первом матче квалификации на Олимпиаду

Соперниками россиянок по группе 2, помимо команды Сербии, являются сборные Венгрии и Казахстана. Их встреча завершилась со счетом 46:19 в пользу хозяев. Две лучшие команды квартета отправятся на Олимпиаду. Ранее право на участие в Играх в Токио себе обеспечили команды Анголы, Бразилии, Нидерландов, Франции, Южной Кореи и Японии.

Следующий матч сборная России проведет 20 марта против команды Казахстана, сербские гандболистки в этот же день встретятся с венгерками.