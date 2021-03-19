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23:57 (мск), источник: ТАСС

Российские гандболистки обыграли команду Сербии в первом матче квалификации на Олимпиаду

ТАСС, 19 марта. Женская сборная России по гандболу обыграла команду Сербии со счетом 29:24 в матче квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио. Встречи группы 2 проходят в венгерском Дьёре.

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Источник: РИА "Новости"

Соперниками россиянок по группе 2, помимо команды Сербии, являются сборные Венгрии и Казахстана. Их встреча завершилась со счетом 46:19 в пользу хозяев. Две лучшие команды квартета отправятся на Олимпиаду. Ранее право на участие в Играх в Токио себе обеспечили команды Анголы, Бразилии, Нидерландов, Франции, Южной Кореи и Японии.

Следующий матч сборная России проведет 20 марта против команды Казахстана, сербские гандболистки в этот же день встретятся с венгерками.

В связи с пандемией коронавируса проведение Олимпийских игр в Токио было отложено на год перенесены на год. Столица Японии примет Олимпиаду с 23 июля по 8 августа. Сборная России является действующим олимпийским чемпионом.

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