Швейцарские гандболистки победили Фареры в квалификации ЧМ в Минске
20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На площадке минской «Чижовка-Арены» сегодня продолжился отборочный турнир женского чемпионата мира по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На площадке минской «Чижовка-Арены» сегодня продолжился отборочный турнир женского чемпионата мира по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Во второй встрече 5-й квалификационной группы сборная Швейцарии обыграла команду Фарерских островов со счетом 26:18 (14:11). Вчера в стартовом поединке хозяйки соревнований белорусские гандболистки также уверенно переиграли фарерскую сборную с результатом 21:13. Завтра в последний игровой день сборная Беларуси встретится с командой Швейцарии. Результат этого поединка не имеет принципиального значения — белорусские и швейцарские гандболистки уже обеспечили себе выход в
Составы остальных групп:
1 — Словакия, Украина, Израиль, Люксембург;.
2 — Литва, Исландия, Северная Македония, Греция;.
4 — Австрия, Италия, Косово.
В 3-й группе игры не проводятся — сборная Финляндии снялась с соревнований, и команды Португалии и Турции автоматически получили пропуска в следующий раунд отборочного турнира.
В стадию
Финальную часть 35-го женского чемпионата планеты с участием 32 команд планируется провести с 2 по 19 декабря на аренах Испании.