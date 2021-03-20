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20 марта, источник: БЕЛТА

Швейцарские гандболистки победили Фареры в квалификации ЧМ в Минске

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На площадке минской «Чижовка-Арены» сегодня продолжился отборочный турнир женского чемпионата мира по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Во второй встрече 5-й квалификационной группы сборная Швейцарии обыграла команду Фарерских островов со счетом 26:18 (14:11). Вчера в стартовом поединке хозяйки соревнований белорусские гандболистки также уверенно переиграли фарерскую сборную с результатом 21:13. Завтра в последний игровой день сборная Беларуси встретится с командой Швейцарии. Результат этого поединка не имеет принципиального значения — белорусские и швейцарские гандболистки уже обеспечили себе выход в плей-офф. Положение команд: Беларусь — 2 очка (1 матч), Швейцария — 2 (1), Фарерские острова — 0 (2).

Составы остальных групп:

1 — Словакия, Украина, Израиль, Люксембург;.

2 — Литва, Исландия, Северная Македония, Греция;.

4 — Австрия, Италия, Косово.

В 3-й группе игры не проводятся — сборная Финляндии снялась с соревнований, и команды Португалии и Турции автоматически получили пропуска в следующий раунд отборочного турнира.

В стадию плей-офф выходят по две лучшие команды из пяти групп. Поединки за попадание в финальную стадию мирового первенства состоятся с 16 по 21 апреля.

Финальную часть 35-го женского чемпионата планеты с участием 32 команд планируется провести с 2 по 19 декабря на аренах Испании.

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