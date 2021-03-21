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00:41 (мск), источник: ТАСС

Российские гандболистки завоевали путевку на Олимпийские игры в Токио

ТАСС, 20 марта. Женская сборная России по гандболу одержала победу над командой Казахстана со счетом 33:26 в матче квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио. Встречи группы 2 проходят в венгерском Дьёре.

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Соперниками россиянок по группе 2, помимо команды Казахстана, являются сборные Венгрии и Сербии. Их встреча завершилась со счетом 31:23 в пользу хозяев.

В турнирной таблице группы сборные России и Венгрии занимают первые два места, набрав по четыре очка, команды Сербии и Казахстана очков не набрали. Две лучшие команды квартета отправятся на Олимпиаду. Таким образом, россиянки и венгерки обеспечили себе участие на Олимпийских играх.

В заключительном матче группы 2 сборная России сыграет с командой Венгрии, встреча состоится 21 марта.

Столица Японии примет Олимпиаду с 23 июля по 8 августа. Сборная России является действующим олимпийским чемпионом.

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