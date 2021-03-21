Российские гандболистки завоевали путевку на Олимпийские игры в Токио

Соперниками россиянок по группе 2, помимо команды Казахстана, являются сборные Венгрии и Сербии. Их встреча завершилась со счетом 31:23 в пользу хозяев.

В турнирной таблице группы сборные России и Венгрии занимают первые два места, набрав по четыре очка, команды Сербии и Казахстана очков не набрали. Две лучшие команды квартета отправятся на Олимпиаду. Таким образом, россиянки и венгерки обеспечили себе участие на Олимпийских играх.