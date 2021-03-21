Гандболистки Беларуси и Швейцарии сыграли вничью в квалификации ЧМ
21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На площадке минской «Чижовка-Арены» завершился отборочный турнир женского чемпионата мира по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На площадке минской «Чижовка-Арены» завершился отборочный турнир женского чемпионата мира по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в последнем поединке 5-й квалификационной группы сборные Беларуси и Швейцарии сыграли вничью — 25:25. После первой половины встречи белорусские гандболистки выигрывали с минимальным перевесом — 15:14, но после перерыва не сумели удержать свое преимущество.
До этого белоруски победили команду Фарерских островов со счетом 21:13, швейцарки обыграли северянок с результатом 26:18. Беларусь и Швейцария вышли в следующий раунд квалификации мирового первенства.
Итоговое положение: Беларусь — 3 очка, Швейцария — 3, Фарерские острова — 0.
Составы остальных групп:
1 — Словакия, Украина, Израиль, Люксембург;.
2 — Литва, Исландия, Северная Македония, Греция;.
4 — Австрия, Италия, Косово.
В 3-й группе игры не проводились — сборная Финляндии снялась с соревнований, а команды Португалии и Турции автоматически получили пропуска в следующий раунд отборочного турнира.
В стадию
Финальную часть 35-го женского чемпионата планеты с участием 32 команд планируется провести с 2 по 19 декабря на аренах Испании.