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21 марта, источник: БЕЛТА

Гандболистки Беларуси и Швейцарии сыграли вничью в квалификации ЧМ

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На площадке минской «Чижовка-Арены» завершился отборочный турнир женского чемпионата мира по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в последнем поединке 5-й квалификационной группы сборные Беларуси и Швейцарии сыграли вничью — 25:25. После первой половины встречи белорусские гандболистки выигрывали с минимальным перевесом — 15:14, но после перерыва не сумели удержать свое преимущество.

До этого белоруски победили команду Фарерских островов со счетом 21:13, швейцарки обыграли северянок с результатом 26:18. Беларусь и Швейцария вышли в следующий раунд квалификации мирового первенства.

Итоговое положение: Беларусь — 3 очка, Швейцария — 3, Фарерские острова — 0.

Составы остальных групп:

1 — Словакия, Украина, Израиль, Люксембург;.

2 — Литва, Исландия, Северная Македония, Греция;.

4 — Австрия, Италия, Косово.

В 3-й группе игры не проводились — сборная Финляндии снялась с соревнований, а команды Португалии и Турции автоматически получили пропуска в следующий раунд отборочного турнира.

В стадию плей-офф выходят по две лучшие команды из пяти групп. Поединки за попадание в финальную стадию мирового первенства состоятся с 16 по 21 апреля.

Финальную часть 35-го женского чемпионата планеты с участием 32 команд планируется провести с 2 по 19 декабря на аренах Испании.

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