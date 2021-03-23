Белорусские гандболистки сыграют с черногорками в плей-офф чемпионата мира
23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В
23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В
Гандболистки сборной Беларуси дважды встретятся с командой Черногории.
Первую встречу белоруски проведут 16 или 17 апреля в гостях, а 20 или 21 апреля примут соперниц на своей площадке.
Составы остальных пар нокаут-раунда: Турция — Россия, Чехия — Швейцария, Словения — Исландия, Словакия — Сербия, Украина — Швеция, Австрия — Польша, Венгрия — Италия, Румыния — Северная Македония, Португалия — Германия.
Чемпионат мира пройдет с 1 по 19 декабря в Испании. Впервые в истории женских мировых первенств в нем примут участие 32 команды. От отбора освобождены действующий чемпион планеты сборная Нидерландов, организатор финального этапа сборная Испании, а также четыре лучшие команды по итогам женского чемпионата Европы-2020 — Норвегия, Франция, Хорватия и Дания.