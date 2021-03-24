«Мешков Брест» победил гандболистов «Кронона» в чемпионате Беларуси

Лидеры мужского первенства гандболисты клуба «Мешков Брест» одержали 18-ю викторию кряду, обыграв у себя дома гродненский «Кронон» со счетом 36:27. В субботу, 27 марта, действующие чемпионы страны примут на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» могилевский клуб «Машека». Неделю назад брестчане победили могилевчан на их арене со счетом 35:30.

В другом сегодняшнем матче гандболисты «Машеки» в Минске одолели БГУФК-СКА с минимальным перевесом — 31:30.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Мешков Брест» — 36 очков (18 матчей), СКА — 26 (17), «Гомель» — 22 (16), «Машека» (Могилев) — 17 (17), «Кронон» — 12 (18).

Главные фавориты женского чемпионата Беларуси сегодня добились побед на своих площадках. Лидер турнира «БНТУ-БелАЗ» разгромил в Минске аутсайдеров соревнований гандболисток юношеской сборной Беларуси (U-16) — 42:24. Действующие чемпионки гандболистки «Гомеля» у себя дома разгромили минскую «Звезду» со счетом 35:16. В Бресте местный клуб «Виктория-Берестье» был сильнее «Витебчанки» — 42:21. В Гродно спортсменки «Гордничанки» победили бобруйскую «Березину» с результатом 29:25.