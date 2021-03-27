«Мешков Брест» разгромил гандболистов «Машеки» в чемпионате Беларуси

Лидеры мужского первенства гандболисты клуба «Мешков Брест» одержали 19-ю викторию кряду, разгромив на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» могилевский клуб «Машека» с разницей в 15 мячей, — 36:21. На прошлой неделе брестчане победили могилевчан на их арене со счетом 35:30.

После этого успеха гомельчанки догнали «БНТУ-БелАЗ» — теперь у обеих команд-фавориток по 40 очков, но у минчанок игра в запасе. Свой 23-й поединок они проведут 3 апреля против столичной «Звезды», которая сегодня принимает брестский клуб «Виктория-Берестье». Также сегодня гандболистки «Витебчанки» сыграют у себя дома с «Городничанкой».