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27 марта, источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» разгромил гандболистов «Машеки» в чемпионате Беларуси

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи состоялись на чемпионате Беларуси по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Лидеры мужского первенства гандболисты клуба «Мешков Брест» одержали 19-ю викторию кряду, разгромив на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» могилевский клуб «Машека» с разницей в 15 мячей, — 36:21. На прошлой неделе брестчане победили могилевчан на их арене со счетом 35:30.

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Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Мешков Брест» — 38 очков (19 матчей), СКА — 26 (17), «Гомель» — 22 (16), «Машека» (Могилев) — 17 (18), «Кронон» — 12 (18).

На женском первенстве действующие чемпионки страны гандболистки «Гомеля» уверенно победили в Минске юниорскую сборную Беларуси (U-18) со счетом 36:18.

После этого успеха гомельчанки догнали «БНТУ-БелАЗ» — теперь у обеих команд-фавориток по 40 очков, но у минчанок игра в запасе. Свой 23-й поединок они проведут 3 апреля против столичной «Звезды», которая сегодня принимает брестский клуб «Виктория-Берестье». Также сегодня гандболистки «Витебчанки» сыграют у себя дома с «Городничанкой».

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