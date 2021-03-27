«Мешков Брест» разгромил гандболистов «Машеки» в чемпионате Беларуси
27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи состоялись на чемпионате Беларуси по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи состоялись на чемпионате Беларуси по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Лидеры мужского первенства гандболисты клуба «Мешков Брест» одержали 19-ю викторию кряду, разгромив на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» могилевский клуб «Машека» с разницей в 15 мячей, — 36:21. На прошлой неделе брестчане победили могилевчан на их арене со счетом 35:30.
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Мешков Брест» — 38 очков (19 матчей), СКА — 26 (17), «Гомель» — 22 (16), «Машека» (Могилев) — 17 (18), «Кронон» — 12 (18).
На женском первенстве действующие чемпионки страны гандболистки «Гомеля» уверенно победили в Минске юниорскую сборную Беларуси (U-18) со счетом 36:18.
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