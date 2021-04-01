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1 апреля, источник: БЕЛТА

«Мешков Брест» проиграл «Мотору» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба «Мешков Брест» неудачно провели первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в Запорожье чемпионы Беларуси уступили местному «Мотору» с результатом 30:32. В первой половине встречи брестчане допускали очень много ошибок в атаке, позволив соперникам забросить несколько легких мячей в быстрых отрывах. К перерыву преимущество хозяев составило три гола — 15:12.

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Во втором тайме гости приложили немало усилий, чтобы догнать запоржцев, но уйти от поражения им не удалось. Самым результативным в составе проигравших стал Максим Баранов, забросивший 9 мячей. Белорусский легионер украинского чемпиона Борис Пуховский забросил 4 мяча, в активе Вячеслава Бохана на гол меньше. Ответная встреча состоится в Бресте 8 апреля.

Также сегодня северомакедонский «Вардар» в Скопье потерпел крупное поражение от венгерского «Веспрема» — 27:41. Позже португальский «Порту» сыграет на своей площадке с датским «Ольборгом», а словенский «Целе» примет у себя дома французский «Пари Сен-Жермен».

Вчера состоялись два стартовых матча 1/8 финала. Польский «Кельце» с минимальным преимуществом одолел на выезде французский «Нант» — 25:24. Белорусский легионер польского клуба Владислав Кулеш забросил 4 мяча, Артем Королек отличился один раз. В венгерском Сегеде гандболисты немецкого «Киля» переиграли местный «Пик» со счетом 33:28.

В пятницу, 2 апреля, норвежский «Эльверум» примет испанскую «Барселону». Матч хорватского «Загреба» и немецкого «Фленсбурга» перенесен.

Ответные поединки за выход в четвертьфинал состоятся 5—8 апреля.

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