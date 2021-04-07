«Барселона» и «Фленсбург» стали первыми четвертьфиналистами гандбольной ЛЧ

В двух поединках 1/8 финала барселонская команда разгромила на своей арене норвежский «Эльверум» — 37:25 и 39:19. В этом розыгрыше ЛЧ гандболисты «Барселоны» идут без потерь — в их активе 14-я виктория на групповом этапе и две — на старте плей-офф.

«Фленсбург» в 1/8 финала должен был встретится с «Загребом», но из-за коронавирусных проблем хорватская команда не смогла сыграть, и дальше прошел немецкий клуб.

Сегодня определятся еще три четвертьфиналиста чемпионской Лиги. Польский «Кельце» с белорусами Артемом Корольком и Владиславом Кулешом в составе примет на своей площадке французский «Нант». В первой игре польский клуб обыграл соперников в гостях со счетом 25:24. Немецкий «Киль» сыграет у себя дома с венгерским «Пиком». В Сегеде представитель бундеслиги был сильнее — 33:28. Датский «Ольборг» попытается взять реванш у португальского «Порту» за гостевое поражение с результатом 29:32.

Чемпионы Беларуси гандболисты клуба «Мешков Брест» в первом матче 1/8 финала со счетом 30:32 проиграли в Запорожье украинскому «Мотору», в котором выступают белорусы Иван Мороз, Борис Пуховский, Максим Бабичев и Вячеслав Бохан. Ответная встреча за выход в четвертьфинал состоится в Бресте 8 апреля. Победитель этого противостояния в борьбе за выход в полуфинал будет соперничать с «Барселоной».