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14:39 (мск), источник: БЕЛТА

«Барселона» и «Фленсбург» стали первыми четвертьфиналистами гандбольной ЛЧ

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты испанской «Барселоны» и немецкого «Фленсбурга» стали первыми участниками четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В двух поединках 1/8 финала барселонская команда разгромила на своей арене норвежский «Эльверум» — 37:25 и 39:19. В этом розыгрыше ЛЧ гандболисты «Барселоны» идут без потерь — в их активе 14-я виктория на групповом этапе и две — на старте плей-офф.

«Фленсбург» в 1/8 финала должен был встретится с «Загребом», но из-за коронавирусных проблем хорватская команда не смогла сыграть, и дальше прошел немецкий клуб.

Сегодня определятся еще три четвертьфиналиста чемпионской Лиги. Польский «Кельце» с белорусами Артемом Корольком и Владиславом Кулешом в составе примет на своей площадке французский «Нант». В первой игре польский клуб обыграл соперников в гостях со счетом 25:24. Немецкий «Киль» сыграет у себя дома с венгерским «Пиком». В Сегеде представитель бундеслиги был сильнее — 33:28. Датский «Ольборг» попытается взять реванш у португальского «Порту» за гостевое поражение с результатом 29:32.

Чемпионы Беларуси гандболисты клуба «Мешков Брест» в первом матче 1/8 финала со счетом 30:32 проиграли в Запорожье украинскому «Мотору», в котором выступают белорусы Иван Мороз, Борис Пуховский, Максим Бабичев и Вячеслав Бохан. Ответная встреча за выход в четвертьфинал состоится в Бресте 8 апреля. Победитель этого противостояния в борьбе за выход в полуфинал будет соперничать с «Барселоной».

Также завтра венгерский «Веспрем» примет северомакедонский «Вардар» из Скопье, а французский «Пари Сен-Жермен» сыграет с гостями из словенского «Целе». В первых матчах «Веспрем» выиграл в Скопье с результатом 41:27, а парижане победили словенцев на их площадке со счетом 37:24.

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