«Мешков Брест» впервые пробился в четвертьфинал гандбольной Лиги чемпионов

Сегодня чемпионы Беларуси в ответном поединке 1/8 финала на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» уверенно переиграли запорожский «Мотор» со счетом 30:23. В составе брестчан отлично сыграл голкипер Иван Пешич, а самым результативным стал Никита Вайлупов, забросивший 7 мячей. Столько же раз отличился белорусский легионер украинского чемпиона Борис Пуховский, а в активе Вячеслава Бохана один гол.

В первой встрече чемпионы Украины обыграли брестчан в Запорожье со счетом 32:30. В борьбе за выход в полуфинал «Мешков Брест» будет соперничать с испанской «Барселоной». Первая встреча состоится 12 мая в Бресте, ответная — 19 мая в Барселоне.

Также сегодня четвертьфиналистом стал венгерский «Веспрем», победивший у себя дома северомакедонский «Вардар» с результатом 39:30. В Скопье венгры также были сильнее — 41:27.

Последний участник ¼ финала определится сегодня во французской столице, где «Пари Сен-Жермен» сыграет с гостями из словенского «Целе». В первом матче парижане победили словенцев на их площадке со счетом 37:24.