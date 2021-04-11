«Ростов-Дон» не сумел выйти в «Финал четырёх» Лиги чемпионов
Гандболистки «Ростов-Дона» не сумели выйти в «Финал четырёх» Лиги чемпионов.
Гандболистки «Ростов-Дона» не сумели выйти в «Финал четырёх» Лиги чемпионов.
В ответном четвертьфинальном матче российская команда сыграла вничью с норвежским «Вайперсом» — 23:23. В первой встрече, также состоявшейся накануне в
В ответном матче самой результативной в составе ростовской команды стала разыгрывающая Грас Заади, на счету которой 10 мячей. 4 раза отличилась Юлия Манагарова, 3 — Владлена Бобровникова. Отметим, что в четвертьфинальных матчах не приняли участия травмированные гандболистки сборной России Полина Кузнецова, Анна Вяхирева и Ярослава Фролова.
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ¼ финала
Ответный матч
«Ростов-Дон» (Россия) — «Вайперс» (Норвегия) — 23:23 (11:12).
Первый матч — 27:34.