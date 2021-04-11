«Ростов-Дон» не сумел выйти в «Финал четырёх» Лиги чемпионов

В ответном четвертьфинальном матче российская команда сыграла вничью с норвежским «Вайперсом» — 23:23. В первой встрече, также состоявшейся накануне в Ростове-на-Дону, хозяйки площадки уступили со счётом 27:34. Оба матча проводились в России из-за действующих в Норвегии ограничений, связанных с пандемией коронавируса.