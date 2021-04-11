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19:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Гандболистки ЦСКА вышли «Финал четырёх» Лиги чемпионов, обыграв «Бухарест»

Гандболистки ЦСКА вышли «Финал четырёх» Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

В ответном четвертьфинальном матче российская команда обыграла румынский «Бухарест» со счётом 24:19. Победа в ответном поединке позволила ЦСКА не только свести вничью двухматчевое противостояние с румынками (51:51), но и выйти дальше из-за большего количества заброшенных в гостях мячей.

После поражения в первом матче в Румынии (27:32) россиянкам было необходимо ликвидировать отставание в 5 мячей, и они сделали это. Более того, в ходе второго периода армейский клуб вёл с преимуществом в семь мячей (23:16). Лучшим бомбардиром матча стала Кристина Нягу из «Бухареста» — девять заброшенных мячей. В составе москвичек семь раз отличилась Сара Ристовска, шесть мячей на счету Дарьи Дмитриевой.

ЦСКА вышел в «Финал четырёх» в год своего дебюта в главном еврокубке. В квартете сильнейших вместе с ЦСКА сыграют венгерский «Дьёр», французский «Брест» и норвежский «Вайперс». «Финал четырёх» пройдёт в Будапеште 29—30 мая.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ¼ финала
Ответный матч

ЦСКА (Россия) — «Бухарест» (Румыния) — 24:19 (12:11).

Первый матч — 27:32.

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