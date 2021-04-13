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35Eagle Fighting Championship в Москве
10ЦСКА повел 2−0 в серии со СКА в Кубке Гагарина
16:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мужской «Финал четырех» Кубка России по гандболу пройдет 7—8 мая в Москве

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Матчи «Финала четырех» Кубка России по гандболу среди мужских команд пройдут в Москве 7—8 мая, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России.

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Местом проведения соревнований будет дворец спорта «Динамо» на улице Василисы Кожиной, который является домашней площадкой женского ЦСКА.

За трофей в нынешнем сезоне будут бороться петербургский «Университет Лесгафта-Нева», краснодарский СКИФ, московский ЦСКА и подмосковные «Чеховские медведи». О жеребьевке турнира будет объявлено отдельно.

Также во дворце спорта «Динамо» в Москве 20 апреля пройдет ответный квалификационный матч чемпионата мира, в котором гандболистки сборной России встретятся с командой Турции.

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