Мужской «Финал четырех» Кубка России по гандболу пройдет 7—8 мая в Москве

Местом проведения соревнований будет дворец спорта «Динамо» на улице Василисы Кожиной, который является домашней площадкой женского ЦСКА.

За трофей в нынешнем сезоне будут бороться петербургский «Университет Лесгафта-Нева», краснодарский СКИФ, московский ЦСКА и подмосковные «Чеховские медведи». О жеребьевке турнира будет объявлено отдельно.