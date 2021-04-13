ЦСКА узнал соперника по полуфиналу гандбольной Лиги чемпионов

В другом полуфинале встретятся венгерский «Дьёр» и французский «Брест». «Финал четырёх» пройдёт в Будапеште 29—30 мая .



ЦСКА вышел в «Финал четырёх» в год своего дебюта в главном еврокубке. 11 апреля армейские девушки в ответном четвертьфинальном матче обыграли румынский «Бухарест» со счётом 24:19. Несмотря на поражение в первом матче с результатом 27:32, ЦСКА, сравняв счёт двухраундового противостояния, вышел в «Финал четырёх» из-за большего количества заброшенных в гостях мячей.