Белорусские гандболистки победили украинок в товарищеском матче

Сегодня на площадке столичного Дома гандбола белоруски сыграли гораздо сильнее, чем накануне, и выиграли со счетом 29:21. После первого тайма хозяйки вели с перевесом в два мяча, а во второй половине встречи увеличили свое преимущество до восьми мячей. Самой результативной в составе победительниц стала Наталья Котина, забросившая 4 мяча.

Вчера белорусские гандболистки проиграли украинкам с результатом 24:27.

Встречи со сборной Украины стали для белорусок последней проверкой сил перед поединками с командой Черногории за право сыграть в финальной стадии чемпионата мира. Первая встреча состоится 16 апреля в Подгорице, ответная — 20 апреля на площадке минской «Чижовка-Арены».

Составы остальных пар плей-офф: Словения — Исландия, Украина — Швеция, Словакия — Сербия, Румыния — Северная Македония, Чехия — Швейцария, Турция — Россия, Австрия — Польша, Португалия — Германия, Венгрия — Италия.