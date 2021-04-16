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12:34 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские гандболистки сыграют с командой Черногории в плей-офф ЧМ

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Беларуси проведут сегодня первый поединок с командой Черногории за право сыграть в финале чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Подгорице начнется в 19.00 и будет показана в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Тренеры белорусской сборной Александр Сытько и Наталья Петракова включили в выездной состав 16 гандболисток:

вратари — Юлия Кунцевич («Гомель»), Валентина Войтулевич («БНТУ-БелАЗ», Минская область);.

полевые игроки — Наталья Котина, Кристина Ахраменко, Ирина Мокат, Татьяна Самсонова (все — «Гомель»), Яна Сотникова, Валерия Гутова, Анастасия Кулак (все — «БНТУ-БелАЗ», Минская область), Янина Елисеева («Городничанка», Гродно), Ирина Шинкарук, Анастасия Сивуха (обе — «Берестье», Брест), Мария Коновал («Дунэря», Румыния), Наталья Василевская, Диана Ильина (обе — «Глория Бистрица», Румыния), Полина Синявская («Университет», Ижевск, Россия).

Перед отъездом в черногорскую столицу белоруски обменялись победами в домашних контрольных матчах с командой Украины — 24:27 и 29:21. Ответная встреча гандболисток Беларуси и Черногории состоится 20 апреля на площадке минской «Чижовка-Арены».

Составы остальных пар плей-офф: Словения — Исландия, Украина — Швеция, Словакия — Сербия, Румыния — Северная Македония, Чехия — Швейцария, Турция — Россия, Австрия — Польша, Португалия — Германия, Венгрия — Италия.

Победители матчей нокаут-раунда получат путевки в финальную часть 25-го женского мирового первенства, которое пройдет 2—19 декабря в Испании с участием 32 команд со всех континентов. Без отбора там выступят хозяйки турнира испанки, действующий чемпион планеты Нидерланды, а также четыре лучших команды европейского чемпионата 2020 года — представители Норвегии, Франции, Хорватии и Дании.

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