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21:24 (мск), источник: ТАСС

Российские гандболистки обыграли турчанок в первом матче за попадание на чемпионат мира

ТАСС, 16 апреля. Женская сборная России на выезде обыграла команду Турции со счетом 35:23 в первом матче за право принять участие в чемпионате мира по гандболу 2021 года. Встреча проходила в турецком Аксарае.

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Источник: РИА "Новости"

Ответная встреча состоится 20 апреля в Москве.

Сборная России участвует в финале квалификации в качестве команды, которая заняла пятое место на чемпионате Европы 2020 года. Помимо россиянок, в финале квалификации также участвуют сборные, занявшие с шестое по 14-е места. Сборная Турции вышла во второй этап отборочного турнира через первый раунд квалификации.

Ранее участие в чемпионате мира гарантировали себе сборные Испании (как страна — организатор турнира) и Нидерландов (как победитель чемпионата мира 2019 года), а также команды Норвегии, Франции, Хорватии и Дании, которые заняли первые четыре места на чемпионате Европы 2020 года соответственно.

Чемпионат мира пройдет с 2 по 19 декабря в Испании. На чемпионате мира 2019 года сборная России завоевала бронзу. Россиянки выигрывали турнир четыре раза (2001, 2005, 2007, 2009).

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