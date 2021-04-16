Российские гандболистки обыграли турчанок в первом матче за попадание на чемпионат мира

Ответная встреча состоится 20 апреля в Москве.

Сборная России участвует в финале квалификации в качестве команды, которая заняла пятое место на чемпионате Европы 2020 года. Помимо россиянок, в финале квалификации также участвуют сборные, занявшие с шестое по 14-е места. Сборная Турции вышла во второй этап отборочного турнира через первый раунд квалификации.

Ранее участие в чемпионате мира гарантировали себе сборные Испании (как страна — организатор турнира) и Нидерландов (как победитель чемпионата мира 2019 года), а также команды Норвегии, Франции, Хорватии и Дании, которые заняли первые четыре места на чемпионате Европы 2020 года соответственно.