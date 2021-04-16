Гандболистки Беларуси уступили черногоркам в плей-офф ЧМ

Сегодня в Подгорице белоруски неплохо провели первый тайм, уступив всего один мяч — 13:14. А вот после перерыва игра у гостей полностью разладилась, и в итоге хозяйки выиграли с перевесом в шесть мячей — 27:21. Самой результативной у белорусок стала Анастасия Кулак, которая восемь раз поразила ворота соперниц.