Гандболистки Беларуси уступили черногоркам в плей-офф ЧМ

Сегодня в Подгорице белоруски неплохо провели первый тайм, уступив всего один мяч — 13:14. А вот после перерыва игра у гостей полностью разладилась, и в итоге хозяйки выиграли с перевесом в шесть мячей — 27:21. Самой результативной у белорусок стала Анастасия Кулак, которая восемь раз поразила ворота соперниц.
Ответная встреча гандболисток Беларуси и Черногории состоится 20 апреля на площадке минской «Чижовка-Арены».
Сегодня состоялось еще три поединка: Венгрия — Италия — 46:19, Турция — Россия — 23:35, Австрия — Польша — 29:29.
Завтра пройдет еще 6 встреч: Словения — Исландия, Украина — Швеция, Словакия — Сербия, Румыния — Северная Македония, Чехия — Швейцария, Португалия — Германия.
Победители матчей нокаут-раунда получат путевки в финальную часть 25-го женского мирового первенства, которое пройдет 2—19 декабря в Испании с участием 32 команд со всех континентов. Без отбора там выступят хозяйки турнира испанки, действующий чемпион планеты Нидерланды, а также 4 лучшие команды европейского чемпионата 2019 года — Норвегия, Франция, Хорватия и Дания.