Белорусские гандболистки не попали на чемпионат мира

После поражения от черногорок в Подгорице со счетом 23:29 белорускам сегодня на паркете минской «Чижовка-Арены» нужно было выиграть с перевесом не менее семи мячей. Однако этого не произошло: сборная Черногории вновь оказалась сильнее — 26:24. Самой результативной в составе хозяек стала Анастасия Кулак, забросившая восемь мячей.