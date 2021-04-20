Белорусские гандболистки не попали на чемпионат мира
20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки женской сборной Беларуси не смогли пробиться в финальную стадию чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки женской сборной Беларуси не смогли пробиться в финальную стадию чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После поражения от черногорок в Подгорице со счетом 23:29 белорускам сегодня на паркете минской «Чижовка-Арены» нужно было выиграть с перевесом не менее семи мячей. Однако этого не произошло: сборная Черногории вновь оказалась сильнее — 26:24. Самой результативной в составе хозяек стала Анастасия Кулак, забросившая восемь мячей.
Первыми победительницами встреч
Сегодня состоятся еще четыре ответных поединка нокаут-раунда: Германия — Португалия (результат первого матча — 32:27), Польша — Австрия (29:29), Россия — Турция (35:23), Швейцария — Чехия (27:27).
Остальные встречи за выход в финальную стадию планетарного форума пройдут 21 апреля: Северная Македония — Румыния (22:33), Сербия — Словакия (26:19), Швеция — Украина (28:14), Исландия — Словения (14:24).
Победители