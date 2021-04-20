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20 апреля, источник: БЕЛТА

Белорусские гандболистки не попали на чемпионат мира

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки женской сборной Беларуси не смогли пробиться в финальную стадию чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

После поражения от черногорок в Подгорице со счетом 23:29 белорускам сегодня на паркете минской «Чижовка-Арены» нужно было выиграть с перевесом не менее семи мячей. Однако этого не произошло: сборная Черногории вновь оказалась сильнее — 26:24. Самой результативной в составе хозяек стала Анастасия Кулак, забросившая восемь мячей.

Первыми победительницами встреч плей-офф стали венгерские гандболистки, дважды разгромившие итальянок — 46:19 и 41:12.

Сегодня состоятся еще четыре ответных поединка нокаут-раунда: Германия — Португалия (результат первого матча — 32:27), Польша — Австрия (29:29), Россия — Турция (35:23), Швейцария — Чехия (27:27).

Остальные встречи за выход в финальную стадию планетарного форума пройдут 21 апреля: Северная Македония — Румыния (22:33), Сербия — Словакия (26:19), Швеция — Украина (28:14), Исландия — Словения (14:24).

Победители плей-офф получают путевки в финальную часть 25-го женского мирового первенства, которое пройдет 2—19 декабря в Испании с участием 32 команд со всех континентов. Без отбора там выступят хозяйки турнира — испанки, действующий чемпион планеты Нидерланды, а также четыре лучшие команды европейского чемпионата 2020 года — Норвегия, Франция, Хорватия и Дания.

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