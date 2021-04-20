Российские гандболистки вышли на чемпионат мира

Россиянки победили со счетом 45:24. В первой встрече, которая прошла в Турции, российская сборная одержала победу со счетом 35:23.

Сборная России попала в финал квалификации, заняв пятое место на чемпионате Европы 2020 года. Также в финал отбора попали команды, занявшие на турнире с шестого по 14-е места. Сборная Турции вышла во второй этап отборочного турнира через первый раунд квалификации.

Ранее участие в чемпионате мира гарантировали себе сборные Испании (организатор турнира) и Нидерландов (как победитель чемпионата мира 2019 года), а также команды Норвегии, Франции, Хорватии и Дании, которые заняли первые четыре места на чемпионате Европы 2020 года.

Через квалификацию ранее на турнир пробились команды Австрии, Германии, Венгрии и Черногории.