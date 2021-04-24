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24 апреля, источник: БЕЛТА

Никита Вайлупов входит в тройку лучших снайперов квалификации ЧЕ по гандболу

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правый крайний гандбольной сборной Беларуси Никита Вайлупов входит в тройку лучших снайперов отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В трех проведенных поединках 6-й квалификационной группы Никита Вайлупов забросил 30 мячей: 14 раз он поражал ворота латвийской команды (39:27), 11 — итальянской (37:32), 5 — норвежской (33:25).

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Еще в одном матче с норвежцами, в котором белорусы уступили 19:27, он не играл. Больше белорусского бомбардира забросили только Кай Смитс (Нидерланды) и Анди Шмид (Швейцария), у которых по 35 точных бросков.

Сейчас гандболисты сборной Беларуси готовятся к заключительным встречам отборочного турнира континентального первенства: 29 апреля они сыграют в Кьети с командой Италии, а 2 мая завершат турнир в Минске встречей с латвийской дружиной. Положение команд в 6-й квалификационной группе сейчас таково: Беларусь — 6 очков (4 матча), Норвегия — 4 (3), Италия — 2 (4), Латвия — 2 (3).

Путевки в финал континентального первенства завоюют по две лучшие команды из 8 групп, а также четыре сборные, которые финишируют вторыми. Финальная стадия 15-го мужского чемпионата Европы пройдет в начале 2022 года на аренах Венгрии и Словакии.

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