Никита Вайлупов входит в тройку лучших снайперов квалификации ЧЕ по гандболу

В трех проведенных поединках 6-й квалификационной группы Никита Вайлупов забросил 30 мячей: 14 раз он поражал ворота латвийской команды (39:27), 11 — итальянской (37:32), 5 — норвежской (33:25).

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Еще в одном матче с норвежцами, в котором белорусы уступили 19:27, он не играл. Больше белорусского бомбардира забросили только Кай Смитс (Нидерланды) и Анди Шмид (Швейцария), у которых по 35 точных бросков.

Сейчас гандболисты сборной Беларуси готовятся к заключительным встречам отборочного турнира континентального первенства: 29 апреля они сыграют в Кьети с командой Италии, а 2 мая завершат турнир в Минске встречей с латвийской дружиной. Положение команд в 6-й квалификационной группе сейчас таково: Беларусь — 6 очков (4 матча), Норвегия — 4 (3), Италия — 2 (4), Латвия — 2 (3).