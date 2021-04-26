Олимпийская чемпионка по гандболу Близнова стала генеральным директором «Лады»
ТАСС, 26 апреля. Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу Ирина Близнова назначена генеральным директором тольяттинской «Лады». Об этом сообщает
ТАСС, 26 апреля. Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу Ирина Близнова назначена генеральным директором тольяттинской «Лады». Об этом сообщает
8 августа Близнова объявила о завершении спортивной карьеры. На протяжении всей карьеры она выступала за «Ладу». Прежний генеральный директор «Лады» Расул Батталов, работавший в клубе на протяжении 15 сезонов, покинул команду по семейным обстоятельствам.
«Для меня все это было как гром среди ясного неба, — сказала 34-летняя Близнова. — Всю жизнь я играла на площадке под
«Но будем учиться и стремиться к лучшему. Хочется добиться прежде всего, чтобы наши игроки не разъезжались по другим городам», — добавила она.
Близнова была капитаном олимпийской сборной России, завоевавшей золото Игр в