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14:39 (мск), источник: ТАСС

Олимпийская чемпионка по гандболу Близнова стала генеральным директором «Лады»

ТАСС, 26 апреля. Олимпийская чемпионка 2016 года по гандболу Ирина Близнова назначена генеральным директором тольяттинской «Лады». Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

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8 августа Близнова объявила о завершении спортивной карьеры. На протяжении всей карьеры она выступала за «Ладу». Прежний генеральный директор «Лады» Расул Батталов, работавший в клубе на протяжении 15 сезонов, покинул команду по семейным обстоятельствам.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Для меня все это было как гром среди ясного неба, — сказала 34-летняя Близнова. — Всю жизнь я играла на площадке под чьим-то руководством, а теперь необходимо перестраиваться, но мы будем стараться. Самое главное — идти вместе, все так же командой, но теперь уже не игровой, а руководящей. Надеюсь, все у нас получится, хотя пока я мало представляю, что меня ждет впереди».

«Но будем учиться и стремиться к лучшему. Хочется добиться прежде всего, чтобы наши игроки не разъезжались по другим городам», — добавила она.

Близнова была капитаном олимпийской сборной России, завоевавшей золото Игр в Рио-де-Жанейро. Также в активе Близновой серебряная медаль Олимпиады в Пекине 2008 года и две победы на чемпионатах мира (2005, 2007). На клубном уровне Близнова в составе «Лады» выиграла Кубок ЕГФ, три чемпионата России (2005, 2006, 2008) и один кубок страны (2006), а также вышла в финал Лиги чемпионов (2007).

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