Олимпийская чемпионка по гандболу Близнова стала генеральным директором «Лады»

8 августа Близнова объявила о завершении спортивной карьеры. На протяжении всей карьеры она выступала за «Ладу». Прежний генеральный директор «Лады» Расул Батталов, работавший в клубе на протяжении 15 сезонов, покинул команду по семейным обстоятельствам.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--13d22c90732bf444e23b" data-vnd="13d22c90732bf444e23b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=13d22c90732bf444e23b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Для меня все это было как гром среди ясного неба, — сказала 34-летняя Близнова. — Всю жизнь я играла на площадке под чьим-то руководством, а теперь необходимо перестраиваться, но мы будем стараться. Самое главное — идти вместе, все так же командой, но теперь уже не игровой, а руководящей. Надеюсь, все у нас получится, хотя пока я мало представляю, что меня ждет впереди».

«Но будем учиться и стремиться к лучшему. Хочется добиться прежде всего, чтобы наши игроки не разъезжались по другим городам», — добавила она.