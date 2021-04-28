Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
ПСЖ
Манчестер Сити
00
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетик
Вальядолид
22
Хоккей. НХЛ
29.04
Оттава Сенаторз
Ванкувер Кэнакс
Футбол. Первый дивизион
19:00
Нижний Новгород
Енисей
12
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Оренбург
23
Хоккей. КХЛ
19:00
Авангард
ЦСКА
10
Хоккей. НХЛ
29.04
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо Бр
Велес
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Крылья Советов
Торпедо М
51
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Балтика
21
Футбол. Первый дивизион
18:00
Текстильщик
Акрон
02
Футбол. Первый дивизион
17:30
Волгарь
Шинник
11
Хоккей. НХЛ
29.04
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Краснодар-2
31
Хоккей. НХЛ
29.04
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Первый дивизион
16:00
Иртыш
СКА-Хабаровск
12
Хоккей. НХЛ
29.04
Вегас Голден Найтс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
29.04
Лос-Анджелес Кингз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
29.04
Сан-Хосе Шаркс
Аризона Койотс
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Чайка
30
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Факел
35
Все события
Фоторепортажи
10«Реал Мадрид» сыграл вничью с «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов
20Вратарь ЦСКА потерял маску после броска в голову, по Балашихе гонял болид с Кубком Гагарина. «Авангард» — ЦСКА: фото
21:18 (мск), источник: ТАСС

Российские гандболисты отобрались на чемпионат Европы 2022 года

ТАСС, 28 апреля. Мужская сборная России по гандболу обеспечила себе участие в чемпионате Европы 2022 года.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В среду в матче третьего отборочного раунда чемпионата Европы российские гандболисты одержали победу над командой Фарерских островов со счетом 31:24. В другом матче группы 3 сборная Чехии обыграла команду Украины (28:26).

Читайте также
Женская сборная России по гандболу узнала своих соперников на Олимпиаде в Токио

В турнирной таблице сборная России занимает первое место, набрав в пяти матчах восемь очков. В активе команд Чехии и Украины по пять очков, сборные провели четыре и пять игр соответственно, команда Фарерских островов в четырех матчах не набрала ни одного очка. Сборная России не опустится ниже второго места и обеспечила себе участие в финальной части чемпионата Европы.

По итогам группового этапа первые две команды от каждой из восьми групп напрямую попадут в финальную часть чемпионата, еще четыре места займут лучшие команды, ставшие третьими в своих квартетах.

Чемпионат Европы должен пройти в Венгрии и Словакии с 13 по 30 января 2022 года.

 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Семнадцатилетний россиянин стал настоящим открытием сезона
«Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина
«ПСЖ» сделает Месси предложение, которое «невозможно перебить»
Итальянские СМИ сообщили имя нового главного тренера «Ювентуса»
«Крылья Советов» разгромили «Торпедо» в домашнем матче ФНЛ
WADA прокомментировало скандал с флагом России на ЧМ по шашкам
Мирча Луческу назвал лучшего действующего футболиста мира
Агент форварда «Челси» подтвердил интерес со стороны ЦСКА
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь