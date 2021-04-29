Белорусские гандболисты победили итальянцев в квалификации ЧЕ
29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты мужской сборной Беларуси обеспечили себе выход в финальную стадию чемпионата Европы 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты мужской сборной Беларуси обеспечили себе выход в финальную стадию чемпионата Европы 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в итальянском Кьети подопечные Юрия Шевцова в предпоследнем матче 6-й квалификационной группы обыграли команду Италии со счетом 32:31 (16:16). Первый тайм прошел в равной борьбе, а после перерыва гости сыграли лучше и выиграли с минимальным перевесом. Самым результативным в составе победителей стал Вячеслав Бохан, забросивший 8 мячей. В первом круге соревнований белорусы победили итальянцев в Минске со счетом 37:32. Кроме того, они выиграли в гостях у команды Латвии — 39:27, а также обменялись домашними победами с норвежцами — 33:25 и 19:27.
Также в финальную часть вышли гандболисты Норвегии, которые сегодня разгромили латвийскую сборную с результатом 36:17.
Положение команд в 6-й квалификационной группе: Беларусь — 8 очков (5 матчей), Норвегия — 8 (5), Италия — 2 (5), Латвия — 2 (5).
Матчи заключительного тура состоятся 2 мая. В этот день белорусские гандболисты на площадке минской «Чижовка-Арены» примут сборную Латвии, а норвежцы у себя дома сыграют с итальянцами.
Путевки в финал континентального первенства завоюют по две лучшие команды из 8 групп, а также четыре сборные, которые финишируют третьими.
Финальная стадия 15-го мужского чемпионата Европы пройдет в начале 2022 года на аренах Венгрии и Словакии.