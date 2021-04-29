Белорусские гандболисты победили итальянцев в квалификации ЧЕ

Сегодня в итальянском Кьети подопечные Юрия Шевцова в предпоследнем матче 6-й квалификационной группы обыграли команду Италии со счетом 32:31 (16:16). Первый тайм прошел в равной борьбе, а после перерыва гости сыграли лучше и выиграли с минимальным перевесом. Самым результативным в составе победителей стал Вячеслав Бохан, забросивший 8 мячей. В первом круге соревнований белорусы победили итальянцев в Минске со счетом 37:32. Кроме того, они выиграли в гостях у команды Латвии — 39:27, а также обменялись домашними победами с норвежцами — 33:25 и 19:27.