Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс
Колорадо Эвеланш
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
35
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Лос-Анджелес Кингз
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Вегас Голден Найтс
65
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Анахайм Дакс
31
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз
Даллас Старз
ОТ
54
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Нью-Йорк Айлендерс
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Чикаго Блэкхокс
52
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс
Нэшвилл Предаторз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси Дэвилз
Бостон Брюинз
03
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз
Виннипег Джетс
21
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Вашингтон Кэпиталз
36
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия Флайерз
Питтсбург Пингвинз
72
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
3.05
Бернли
Вест Хэм Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
3.05
Севилья
Атлетик
01
Футбол. Зарубежный
3.05
Торино
Парма
10
Все события
Фоторепортажи
10Космический Кубок Гагарина! «Авангард» повел в серии с ЦСКА 3−2
12«Зенит» — чемпион!
3 мая, источник: БЕЛТА

Определились все участники мужского чемпионата Европы по гандболу

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. После заключительных матчей отборочного турнира определились все участники финального этапа мужского гандбольного чемпионата Европы 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Гандболисты сборной Беларуси, досрочно обеспечившие выход в финал, в последнем поединке 6-й квалификационной группы победили в Минске команду Латвии со счетом 30:26. В другом матче 6-го тура норвежцы, которые также вышли в финальную стадию, выиграли у итальянцев — 37:16. Итоговое положение: Норвегия — 10 очков, Беларусь — 10, Италия — 2, Латвия — 2.

Из остальных групп в финальную часть ЧЕ-2022 пробились команды Франции, Дании, Нидерландов, Исландии, Чехии, Словении, Сербии, Швеции, Литвы, Австрии, Польши, Украины, Германии, Португалии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и России. Действующий чемпион Старого Света сборная Испании и серебряный призер команда Хорватии, а также хозяева финального турнира Венгрия и Словакия были освобождены от квалификации.

Жеребьевка группового этапа 15-го по счету мужского чемпионата Европы состоится в четверг, 6 мая. Сам турнир пройдет с 13 по 30 января 2022 года на аренах Будапешта, Дебрецена, Сегеда, Братиславы и Кошице.

 Гороскоп на май 2020
Пожарные спасли кота, который сразу же завоевал сердца людей эпичной мордоч
Овечкин не доиграл матч, канадец избил Панарина и Бучневича
Стал известен соперник хоккеистов РФ в полуфинале юниорского ЧМ
Гусев бьется за контракт в НХЛ, забивая во втором матче подряд
Малкин лечился полтора месяца, чтобы пережить позор в дерби
Россиянка стала чемпионкой мира по шашкам после скандала
СМИ: Панарин выбыл до конца сезона после драки
«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе», Ничушкин забросил шайбу
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь