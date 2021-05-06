Белорусские гандболисты узнали соперников по групповому этапу ЧЕ

Сборная Беларуси попала в группу D вместе с командами Австрии, Германии и Польши.

Составы остальных предварительных групп:

А — Словения, Дания, Северная Македония, Черногория;.

В — Венгрия, Исландия, Португалия, Нидерланды;.

С — Франция, Сербия, Хорватия, Украина;.

Е — Испания, Швеция, Босния и Герцеговина, Чехия;.

F — Норвегия, Литва, Словакия, Россия.

После завершения первого группового этапа в следующий раунд выйдут по две лучшие команды из шести квартетов. Участники второй стадии будут разделены на две группы по шесть команд. Затем по две лучшие сборные продолжат борьбу за награды в полуфиналах.

Финальный турнир пройдет с 13 по 30 января 2022 года на аренах венгерских Будапешта, Дебрецена, Сегеда и словацких Братиславы и Кошице.