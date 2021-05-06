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6 мая, источник: БЕЛТА

Белорусские гандболисты узнали соперников по групповому этапу ЧЕ

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Будапеште состоялась жеребьевка группового этапа финального турнира чемпионата Европы 2022 года по гандболу среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сборная Беларуси попала в группу D вместе с командами Австрии, Германии и Польши.

Составы остальных предварительных групп:

  • А — Словения, Дания, Северная Македония, Черногория;.
  • В — Венгрия, Исландия, Португалия, Нидерланды;.
  • С — Франция, Сербия, Хорватия, Украина;.
  • Е — Испания, Швеция, Босния и Герцеговина, Чехия;.
  • F — Норвегия, Литва, Словакия, Россия.

После завершения первого группового этапа в следующий раунд выйдут по две лучшие команды из шести квартетов. Участники второй стадии будут разделены на две группы по шесть команд. Затем по две лучшие сборные продолжат борьбу за награды в полуфиналах.

Финальный турнир пройдет с 13 по 30 января 2022 года на аренах венгерских Будапешта, Дебрецена, Сегеда и словацких Братиславы и Кошице.

На предыдущем континентальном первенстве чемпионами стали гандболисты Испании, одолевшие в решающем поединке хорватов со счетом 22:20. Бронзовые медали завоевали норвежцы, разгромившие в матче за 3-е место словенцев — 28:20. Сборная Беларуси заняла 10-е итоговое место, завершив выступление на втором групповом этапе. Лучшим результатом белорусских гандболистов на ЧЕ является 8-е место, которое они заняли в 1994 году в Португалии.

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