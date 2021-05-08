«Мешков Брест» и минский СКА победили в матчах гандбольного чемпионата Беларуси
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фавориты мужского гандбольного чемпионата Беларуси одержали очередные победы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фавориты мужского гандбольного чемпионата Беларуси одержали очередные победы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Гандболисты клуба «Мешков Брест», которые за три тура до окончания 29-го чемпионата обеспечили себе золотые медали, обыграли сегодня на выезде минский
Серебряный призер нынешнего чемпионата страны минский СКА уверенно переиграл в Могилеве местный клуб «Машека» с результатом 32:24 (18:13). Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Мешков Брест» — 44 очка (22 матча), СКА — 32 (21), «Гомель» — 24 (21), «Машека» (Могилев) — 21 (22).
Лидеры женского чемпионата сегодня также выиграли свои очередные встречи. В Минске гандболистки «БНТУ-БелАЗа» взяли верх над брестским клубом «Виктория-Берестье» — 41:31 (21:16). Еще один претендент на золотые медали «Гомель» разгромил на своей площадке «Городничанку» со счетом 37:18 (17:11). После 27 игровых дней лидирует «БНТУ-БелАЗ», у которого 50 очков, на два балла отстают гандболистки «Гомеля», у брестского клуба «Виктория-Берестье» 38 очков. Чемпион Беларуси определится в заключительном туре 15 мая после встречи «Гомеля» и «БНТУ-БелАЗа».