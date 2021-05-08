«Мешков Брест» и минский СКА победили в матчах гандбольного чемпионата Беларуси

Гандболисты клуба «Мешков Брест», которые за три тура до окончания 29-го чемпионата обеспечили себе золотые медали, обыграли сегодня на выезде минский БГУФК-СКА со счетом 36:28 (16:15). Это 22-я победа брестчан в 22 проведенных встречах нынешнего первенства. Сегодняшняя встреча стала для подопечных Рауля Алонсо последней проверкой сил перед четвертьфинальными встречами Лиги чемпионов с «Барселоной». Первая игра состоится 12 мая в Бресте, ответная — 20 мая на площадке испанского клуба.

Лидеры женского чемпионата сегодня также выиграли свои очередные встречи. В Минске гандболистки «БНТУ-БелАЗа» взяли верх над брестским клубом «Виктория-Берестье» — 41:31 (21:16). Еще один претендент на золотые медали «Гомель» разгромил на своей площадке «Городничанку» со счетом 37:18 (17:11). После 27 игровых дней лидирует «БНТУ-БелАЗ», у которого 50 очков, на два балла отстают гандболистки «Гомеля», у брестского клуба «Виктория-Берестье» 38 очков. Чемпион Беларуси определится в заключительном туре 15 мая после встречи «Гомеля» и «БНТУ-БелАЗа».