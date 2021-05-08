«Чеховские медведи» в 11-й раз стали обладателями Кубка России по гандболу — подробности

Команда Владимира Максимова в 11-й раз в своей истории стала обладателем Кубка России.

«Чеховские медведи» стали обладателями Кубка России по гандболу, обыграв в финале краснодарский СКИФ со счётом 31:24. Команда Владимира Максимова в 11-й раз в своей истории завоевала этот трофей, улучшив свой же абсолютный рекорд. Подопечные Евгения Кашкарова отдали все силы, но равной борьбы не получилось. Все подвиги остались в полуфинале.

Финальный матч был равным только на протяжении 20 минут. СКИФ отчаянно бился, а «медведи» не форсировали события. Но ближе к концу первого тайма у молодой и задорной краснодарской команды, само существование которой было под угрозой из-за многочисленных финансовых проблем, стали заканчиваться силы. Сказывался эмоциональный и энергозатратный полуфинал с питерской «Невой».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f545d3e99f2b9b2d33fe" data-vnd="f545d3e99f2b9b2d33fe" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f545d3e99f2b9b2d33fe" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Буквально пары ошибок со стороны краснодарских гандболистов хватило лидеру нашего мужского гандбола, чтобы мгновенно перевернуть ход игры. Уже к перерыву «медведи» выигрывали 16:11. Это достаточно большое преимущество, которое в поединках с соперниками из России подопечные Владимира Максимова вряд ли могут упустить.

В начале второго тайма разница в счёте ещё выросла, и всё, что удалось СКИФу, — сократить отставание до трёх мячей. Буквально тут же подмосковные гандболисты восстановили разницу, и большую часть второй половины встречи обе команды играли в своё удовольствие. Игроки забрасывали красивые голы, вратари совершали шикарные спасения, но исход не вызывал ни малейших сомнений.

Ни в какое сравнение с полуфиналами решающий матч за Кубок России не шёл, искры на площадке не летели, а тренеры не обменивались никакими жестами, пытаясь что-то показать друг другу. Всё прошло если и не тихо-мирно, то близко к этому. Теперь СКИФ и «Чеховские медведи» сыграют между собой ещё два матча в четвертьфинале российской Суперлиги.

Третье место в «Финале четырёх» Кубка России занял ЦСКА. Армейцы обыграли питерскую «Неву» со счётом 27:25. Подопечные Велимира Петковича весь матч лидировали в счёте, команда Дмитрия Торгованова находила силы догонять и сравнивать ситуацию, но свои возможности выйти вперёд упустила. А в концовке ЦСКА не дал «Неве» ни единого шанса рассчитывать на то, чтобы перевести игру в серию пенальти.