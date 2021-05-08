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19:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Чеховские медведи» в 11-й раз стали обладателями Кубка России по гандболу — подробности

Команда Владимира Максимова в 11-й раз в своей истории стала обладателем Кубка России.

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Источник: РИА "Новости"

Команда Владимира Максимова в 11-й раз в своей истории стала обладателем Кубка России.

«Чеховские медведи» стали обладателями Кубка России по гандболу, обыграв в финале краснодарский СКИФ со счётом 31:24. Команда Владимира Максимова в 11-й раз в своей истории завоевала этот трофей, улучшив свой же абсолютный рекорд. Подопечные Евгения Кашкарова отдали все силы, но равной борьбы не получилось. Все подвиги остались в полуфинале.

Финальный матч был равным только на протяжении 20 минут. СКИФ отчаянно бился, а «медведи» не форсировали события. Но ближе к концу первого тайма у молодой и задорной краснодарской команды, само существование которой было под угрозой из-за многочисленных финансовых проблем, стали заканчиваться силы. Сказывался эмоциональный и энергозатратный полуфинал с питерской «Невой».

Во время загрузки произошла ошибка.

Буквально пары ошибок со стороны краснодарских гандболистов хватило лидеру нашего мужского гандбола, чтобы мгновенно перевернуть ход игры. Уже к перерыву «медведи» выигрывали 16:11. Это достаточно большое преимущество, которое в поединках с соперниками из России подопечные Владимира Максимова вряд ли могут упустить.

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В начале второго тайма разница в счёте ещё выросла, и всё, что удалось СКИФу, — сократить отставание до трёх мячей. Буквально тут же подмосковные гандболисты восстановили разницу, и большую часть второй половины встречи обе команды играли в своё удовольствие. Игроки забрасывали красивые голы, вратари совершали шикарные спасения, но исход не вызывал ни малейших сомнений.

Ни в какое сравнение с полуфиналами решающий матч за Кубок России не шёл, искры на площадке не летели, а тренеры не обменивались никакими жестами, пытаясь что-то показать друг другу. Всё прошло если и не тихо-мирно, то близко к этому. Теперь СКИФ и «Чеховские медведи» сыграют между собой ещё два матча в четвертьфинале российской Суперлиги.

Третье место в «Финале четырёх» Кубка России занял ЦСКА. Армейцы обыграли питерскую «Неву» со счётом 27:25. Подопечные Велимира Петковича весь матч лидировали в счёте, команда Дмитрия Торгованова находила силы догонять и сравнивать ситуацию, но свои возможности выйти вперёд упустила. А в концовке ЦСКА не дал «Неве» ни единого шанса рассчитывать на то, чтобы перевести игру в серию пенальти.

Хотя вряд ли руководство армейского клуба устроило третье место — трофеев в активе самого богатого гандбольного клуба России до сих пор нет.

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