«Мешков Брест» уступил «Барселоне» в первом четвертьфинале гандбольной Лиги чемпионов

Сегодня на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» чемпионы Беларуси уступили испанской «Барселоне» со счетом 29:33 (16:17). Начало игры осталось за гостями, которые играли на высочайших скоростях и несколько раз вели с перевесом в 6 мячей. Однако в середине первого тайма брестчане сумели собраться и к перерыву сократили отставание до минимума. После перерыва чемпионы Беларуси продолжали сражаться на равных с грозным соперником и на 48-й минуте встречи сравняли счет — 26:26. И все же в оставшееся игровое время гости вновь прибавили и в итоге победили с разницей в четыре гола. Самым результативным в составе хозяев стал Никита Вайлупов, который забросил 11 мячей. Ответная встреча за выход в «Финал четырех» Лиги чемпионов состоится 20 мая в Барселоне.