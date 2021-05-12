«Мешков Брест» уступил «Барселоне» в первом четвертьфинале гандбольной Лиги чемпионов
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба «Мешков Брест» проиграли в своем дебютном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба «Мешков Брест» проиграли в своем дебютном четвертьфинальном поединке Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня на площадке брестского спорткомплекса «Виктория» чемпионы Беларуси уступили испанской «Барселоне» со счетом 29:33 (16:17). Начало игры осталось за гостями, которые играли на высочайших скоростях и несколько раз вели с перевесом в 6 мячей. Однако в середине первого тайма брестчане сумели собраться и к перерыву сократили отставание до минимума. После перерыва чемпионы Беларуси продолжали сражаться на равных с грозным соперником и на 48-й минуте встречи сравняли счет — 26:26. И все же в оставшееся игровое время гости вновь прибавили и в итоге победили с разницей в четыре гола. Самым результативным в составе хозяев стал Никита Вайлупов, который забросил 11 мячей. Ответная встреча за выход в «Финал четырех» Лиги чемпионов состоится 20 мая в Барселоне.
«Мешков Брест» впервые за все время выступлений пробился в восьмерку лучших клубов Старого Света. На групповом этапе подопечные испанского специалиста Рауля Алонсо заняли четвертое место в предварительной группе А, а в 1/8 финала одолели по сумме двух поединков украинский «Мотор» из Запорожья — 30:32 (в гостях) и 30:23 (дома). Гандболисты «Барселоны» в этом сезоне чемпионской Лиги перед визитом в Брест одержали 16 викторий в 16 проведенных матчах: 14 на групповой стадии и две на старте
Также сегодня немецкий «Киль» примет на своей арене французский «Пари Сен-Жермен». Еще два четвертьфинальных матча пройдут в четверг, 13 мая: «Нант» (Франция) — «Веспрем» (Венгрия), «Ольборг» (Дания) — «Фленсбург» (Германия). Ответные поединки состоятся 19 и 20 мая.
Победители четвертьфинальной стадии выйдут в «Финал четырех», который состоится