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14 мая, источник: БЕЛТА

Французский «Нант» обыграл венгерский «Веспрем» в гандбольной Лиге чемпионов

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский «Нант» обыграл венгерский «Веспрем» в домашнем четвертьфинальном матче гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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До середины первой половины встречи гости вели в счете, а потом хозяева площадки полностью завладели инициативой и выиграли с преимуществом в четыре мяча — 32:28 (16:12).

Чемпионы Беларуси гандболисты клуба «Мешков Брест» уступили на своей арене испанской «Барселоне» со счетом 29:33. Брестчане впервые в истории пробились в восьмерку лучших клубов Старого Света.

Ответные встречи в этих парах состоятся 20 мая в Веспреме и Барселоне.

19 мая пройдут еще два поединка за выход в решающий этап чемпионской Лиги. Действующие победители главного континентального турнира гандболисты немецкого «Киля» в столице Франции попытаются удержать преимущество, добытое на своей арене в первом четвертьфинале в поединке с французским «Пари Сен-Жерменом» (31:29). Еще один представитель немецкой бундеслиги «Фленсбург» на своей площадке будет стараться взять реванш у гандболистов датского «Ольборга», которому проиграл на выезде (21:26).

Победители четвертьфинальной стадии выйдут в «Финал четырех», который состоится 12—13 июня в немецком Кельне. В решающем поединке прошлого сезона Лиги чемпионов гандболисты «Киля» обыграли «Барселону» со счетом 33:28. «Барселона» выигрывала этот турнир больше других — девять раз. Дважды, в 2011-м и 2015 годах, в ее составе был белорус Сергей Рутенко. Пять титулов у немецкого «Гуммерсбаха», четыре в активе «Киля», трижды обладателями кубка европейских чемпионов становились гандболисты минского СКА (1987, 1989, 1990).

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