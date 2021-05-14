Французский «Нант» обыграл венгерский «Веспрем» в гандбольной Лиге чемпионов

До середины первой половины встречи гости вели в счете, а потом хозяева площадки полностью завладели инициативой и выиграли с преимуществом в четыре мяча — 32:28 (16:12).

Чемпионы Беларуси гандболисты клуба «Мешков Брест» уступили на своей арене испанской «Барселоне» со счетом 29:33. Брестчане впервые в истории пробились в восьмерку лучших клубов Старого Света.

Ответные встречи в этих парах состоятся 20 мая в Веспреме и Барселоне.

19 мая пройдут еще два поединка за выход в решающий этап чемпионской Лиги. Действующие победители главного континентального турнира гандболисты немецкого «Киля» в столице Франции попытаются удержать преимущество, добытое на своей арене в первом четвертьфинале в поединке с французским «Пари Сен-Жерменом» (31:29). Еще один представитель немецкой бундеслиги «Фленсбург» на своей площадке будет стараться взять реванш у гандболистов датского «Ольборга», которому проиграл на выезде (21:26).