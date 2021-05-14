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14 мая, источник: БЕЛТА

Испанец Даниэль Гордо будет новым наставником гандболистов клуба «Мешков Брест»

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В следующем сезоне главным тренером гандболистов клуба «Мешков Брест» станет испанский специалист Даниэль Гордо, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: meshkovbrest.by

Новый наставник сменит на этом посту своего соотечественника Рауля Алонсо, который тренировал брестчан с марта 2019 года. После окончания нынешнего сезона он решил вернуться в Германию, где живет его семья. Под руководством Рауля Алонсо «Мешков Брест» неизменно становился чемпионом Беларуси, а в этом году впервые в истории пробился в четвертьфинал главного клубного континентального турнира — Лиги чемпионов.

Новому тренеру брестской команды 39 лет. Ранее Даниэль Гордо возглавлял испанские клубы «Адемар» и «Нава», а также «Торсхавн» с Фарерских островов. Он также тренировал национальную сборную Бразилии и работал в структуре гандбольной федерации Португалии. Ассистентом Даниэля Гордо будет 30-летний португальский специалист Нуну Фарелу, который работал с ним в «Наве». Наставником вратарей брестского клуба останется словенец Роландо Пушник.

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