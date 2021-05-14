Испанец Даниэль Гордо будет новым наставником гандболистов клуба «Мешков Брест»

Новый наставник сменит на этом посту своего соотечественника Рауля Алонсо, который тренировал брестчан с марта 2019 года. После окончания нынешнего сезона он решил вернуться в Германию, где живет его семья. Под руководством Рауля Алонсо «Мешков Брест» неизменно становился чемпионом Беларуси, а в этом году впервые в истории пробился в четвертьфинал главного клубного континентального турнира — Лиги чемпионов.